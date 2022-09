Christian Burgess (Union): ‘Er moet al een erg mooi voorstel komen om me uit Brussel te halen’

Unionverdediger Christian Burgess is een speler met een verhaal. Sport/Voetbalmagazine zocht de Engelsman op in zijn Brussel voor een interview. Daarin had hij het onder meer over zijn veganistische levensstijl en liefde voor Brussel en dieren. ‘Ik kan me geen leven meer inbeelden zonder hem.’

Christian Burgess verlengde onlangs zijn contract bij R Union SG tot 2024 met een optie voor nog een seizoen. Hij ziet zichzelf hier blijven, zegt hij, zeker omdat hij sinds een half jaar een nieuwe liefde in zijn leven verwelkomde. Hij ontmoette zijn vriendin Jessica online en ze wonen sinds deze maand samen in Brussel. Daarvoor had Burgess twee jaar een appartement in Antwerpen. ‘Het is snel gegaan, maar als je weet dat het klopt… waarom niet.’ En nee, ze is niet veganistisch. ‘Ze houdt daarvoor te veel van kaas’, zegt hij lachend. ‘Maar dat maakt me ook niet uit. Ieder maakt zijn eigen keuzes.’

Wél koken ze altijd samen, veganistisch natuurlijk. En ze is net als hij een dierenliefhebber. ‘Haar liefde voor honden is ongelooflijk. Ze werkte voor een hondenopvang in New York, waar ze studeerde, en redde daar een van hen: Robert, die nu anders dood zou zijn. Hij was te oud om hem mee terug naar Brussel te nemen dus bleef hij bij haar ex. Deze zomer zochten we Robert weer op. Ze houdt zoveel van hem, dat was geweldig om te zien.’ Haar hond hier in België, de labradoodle Milo, sloot Burgess in zijn hart. ‘Mijn hele filmrol staat vol met foto’s van hem. Oh my god, ik hou zo veel van hem. Ik kan me een leven zonder hem niet meer inbeelden.’

Burgess verwacht dan ook dat zijn toekomst in Brussel ligt. ‘Mijn vriendin is hier geboren en getogen, ze heeft hier haar vrienden en haar werk en ik voel me hier ook heel goed. De cultuur, de mensen, de stad…’ En een andere club? ‘Die moet al met een héél mooi voorstel komen wil ik daarvoor Brussel achter me laten.’ En wat daarna? ‘Dat is een goeie vraag. Ik heb geen idee. Heel misschien blijf ik in het voetbal, het is een geweldig platform om iets te kunnen doen in deze wereld. Of ik ga iets doen waar ik echt gepassioneerd in ben, zoals lobbyen voor klimaatverandering of ambassadeur zijn voor een goed doel. Ik ga in elk geval iets doen waarin ik een verschil kan maken.’

