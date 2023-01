‘Club Brugge heeft een mentaal probleem’

Blauw-zwart heeft dit seizoen in de Jupiler Pro League de grootste moeite om een voorsprong vast te houden. Dat bleek ook weer tegen Anderlecht. Vooral mentaal heeft Scott Parker nog werk, vindt Steve Van Herpe.

Een bizarre vaststelling na Club Brugge-Anderlecht: paars-wit leverde geen enkel schot tussen de palen af en toch scoorde het. Een op Denis Odoi afgeweken schot van Kristian Arnstad werd door Brandon Mechele ongelukkig aangeraakt. Simon Mignolet haalde nog alles uit de kast om de bal naast te duwen, maar het leer verdween in de netten: 1-1.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Club Brugge een voorsprong ziet verdampen. Op die manier verloor het met name punten tegen de drie andere ploegen die op dit moment op een play-off 1-plaats staan.

Op de vorige speeldag in en tegen KRC Genk kwamen de Bruggelingen 0-1 voor om uiteindelijk met 3-1 de boot in te gaan. Eerder op het seizoen had het thuis tegen Antwerp en op verplaatsing bij Union al een 2-0-voorsprong op een haast onbegrijpelijke manier uit handen gegeven.

In een recent interview met Sport/Voetbalmagazine zei Karel Geraerts dat hij vond dat Union vorig seizoen de titel had verloren in de onderlinge duels tegen Club Brugge, en niet zozeer in de zogeheten ‘kleine matchen’. ‘We hebben geen enkele keer van Club kunnen winnen. Dáár hebben we de titel laten liggen. Want dat is ook een kwaliteit: toch minstens één of twee van die vier matchen naar je toe trekken.’

Dat is waar dit seizoen bij Club Brugge het schoentje knelt: belangrijke wedstrijden over de streep trekken. Behalve in het openingsduel tegen KRC Genk, dat in extremis met 3-2 werd gewonnen, lukte dat niet in de competitie – vreemd genoeg wél in de Champions League.

Doelman Simon Mignolet zocht bij Sporza in de aanloop naar de clásico tegen Anderlecht een verklaring: ‘Je bent dé te kloppen ploeg. Iedereen wil jou verslaan. Dat is een andere positie dan in de voorgaande seizoenen. Vorige jaren wilden we winnen, nu zijn we het team dat niet mag verliezen. Door onze jongere kern is dat nog een moeilijkere mentale situatie geworden.’

Simon Mignolet zei voor de match tegen Anderlecht al dat Club Brugge zich in ‘een moeilijkere mentale situatie’ bevindt.

Opvallend is alleszins hoeveel opgelegde kansen Club Brugge onbenut laat. Een week geleden in de Cegeka Arena lieten Lang en Jaremtsjoek een doelpunt liggen, tegen Anderlecht wrongen Buchanan, Jaremtsjoek en Nielsen doelrijpe mogelijkheden de nek om.

Dat heeft niet alleen een mentale impact op die spelers, maar ook op de hele ploeg. Zeker wanneer dat niet één keer, maar verschillende keren gebeurt. Op die manier sluipt het gevoel in het team: het zal toch weer niet van dat zijn…

Tegen een wankel Anderlecht schoot Club 17 keer op doel en gaf het haast niks weg. Bemoedigende cijfers voor Scott Parker, maar het leverde slechts één punt op. De komende weken zal de Engelse coach vooral nog voor een déclic in de hoofden moeten zorgen, want dit Club Brugge heeft duidelijk een mentaal probleem.

