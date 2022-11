Club Brugge loopt in Gent tegen vierde competitienederlaag aan

Landskampioen Club Brugge heeft zondagnamiddag op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 verloren op bezoek bij AA Gent.

Voor het eerste fluitsignaal in deze Slag om Vlaanderen was er al opschudding vanwege een betreurenswaardig spandoek dat de Gentse spionkop had uitgehangen. Daarop stond ‘Dood aan verraders. Yaremchuk judas’ te lezen, een verwijzing naar ex-Gentenaar Roman Yaremchuk, die sinds afgelopen zomer met matig succes voor Club Brugge uitkomt. Het spandoek werd vervolgens weggehaald, waarna de supportersraad van de Buffalo’s met een statement kwam. ‘Wij keuren dit ten zeerste af. Dit is een actie van enkelingen en dit is niet waar de Gent-supporters voor staan.’

Het spel zat meteen op de wagen, maar het inspireerde de bezoekers uit Brugge niet meteen tot grootse daden. Een gretig AA Gent werkte dan weer aan honderd procent af, wat bij de rust resulteerde in een 2-0 tussenstand, na treffers van Hugo Cuypers (9.) en Michael Ngadeu (29.). Twee keer ging de Brugse verdediging, met Rode Duivel Dedryck Boyata op kop, niet vrijuit. Bij de rust mocht de WK-kandidaat dan ook meteen in de kleedkamer blijven. Hij werd vervangen door Denis Odoi, terwijl Eduard Sobol gewisseld werd voor Andreas Skov Olsen. In een bewogen eerste helft werd er ook nog vuurwerk op het terrein gegooid door de thuisaanhang.

Na de pauze hiel de thuisploeg vrij makkelijk stand, waarna de 2-0 zege een feit was, enkele dagen na de deugddoende kwalificatie voor de barrages in de Conference League. In de Jupiler Pro League wippen de Buffalo’s met 27 punten over Standard naar de vijfde plaats. De Rouches hebben wel nog een forfaitnederlaag tegen Anderlecht te goed.

Club blijft na zijn vierde competitienederlaag van het seizoen met 32 punten op de derde plaats staan, maar kan zondag nog voorbijgestoken worden door Union, dat evenveel punten telt. Later op deze Super Sunday ontvangt de vicekampioen immers promovendus Westerlo. In de vooravond gaat Anderlecht op bezoek bij Antwerp, dat één puntje meer telt dan de Bruggelingen. Leider KRC Genk opende vrijdagavond reeds de speeldag met een 4-1 zege tegen Charleroi en telt intussen 43 punten, tien meer dan de eerste achtervolger.

De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen KV Oostende en KV Kortrijk.