Club Brugge met moeite voorbij Oostende: 4-2

Landskampioen Club Brugge heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 4-2 (rust: 2-0) gewonnen in de West-Vlaamse derby tegen KV Oostende. Maar gemakkelijk was anders.

Blauw-zwart knoopt wel weer aan met de zege na de zware nederlaag tegen Porto in de Champions League (0-4) en het puntenverlies van vorig week op bezoek bij Union (2-2), toen tegen tien Brusselaars een 0-2 voorsprong uit handen werd gegeven.

Bij de thuisploeg had Roman Yaremchuk niet eens de selectie gehaald en kreeg de amper zeventienjarige Noor Antonio Nusa voorin de voorkeur op Noa Lang, die na zijn basisplaats tegen Porto weer naar de bank verdween. Veel meer dan een trage en inspiratieloze eerste helft leverde het niet op, waarin het wachten was tot na het halfuur vooraleer er enige animo in de wedstrijd kwam.

Kamal Sowah en Hans Vanaken van Club vieren de eerste goal. © Belga

De eerste grote kans voor de thuisploeg leverde meteen een doelpunt op. Aanvoerder Hans Vanaken kreeg centraal voor doel aan de rand van de zestien te veel tijd en ruimte van de Oostendse verdediging, waarna de Rode Duivel de openingstreffer tegen de netten schoof. Nauwelijks enkele minuten later maakte Ferran Jutgla er – opnieuw na mistasten in de bezoekende verdediging – 2-0 van, waardoor Club met de rust in zicht op rozen leek te zitten. De wedstrijd had voor de pauze reeds gespeeld kunnen zijn, maar Raphael Onyedika liet de kans op 3-0 liggen.

Oostende vecht terug

Vlak na de pauze besloot Vanaken al snel op de paal. Niet veel later ging het leer op de stip na een fout op de doorgebroken Nusa. Ferran Jutgla zette zich achter het leer voor de elfmeter en ook hij kon niet scoren, na de twee strafschopmissers van Vanaken en Lang van eerder deze week tegen Porto.

De conclusie was dat de thuisploeg morste met de kansen en zoals dat wel vaker gaat, kregen ze nadien het deksel op de neus. Twee keer was dat na een individuele fout van Dedryck Boyata, kandidaat-Rode Duivel. Na 57 minuten nam Fraser Hornby een foute pass van Boyata dankbaar aan om de aansluitingstreffer voorbij Mignolet te trappen, vier minuten later mocht hij van op de stip de executie uitvoeren na een strafschopovertreding van Boyata op McGeehan: 2-2.

Fraser Hornby tussen onthutste Bruggelingen. © Belga

Net als vorige week tegen Union smolt de dubbele voorsprong zo opnieuw weg. Bij de tweede strafschop voor Club was het wel raak. Het leer was op de stip gegaan na een handsbal van Tanghe aan de rand van de zestien, Casper Nielsen zette blauw-zwart in twee tijden op een 3-2 voorsprong. Tien minuten voor affluiten was de dubbele voorsprong opnieuw een feit, na een owngoal van Fanos Katelaris: 4-2, meteen ook de eindstand na een bewogen avond in het Jan Breydelstadion.

In de stand blijft blauw-zwart met 32 punten op de derde plaats, op acht punten van leider Racing Genk, dat vrijdag de speeldag opende met een thuiszege tegen KV Mechelen. Antwerp, dat zondag de speeldag afsluit met een bezoek aan Charleroi, heeft één punt meer dan de West-Vlamingen en staat daarmee op de tweede plaats.