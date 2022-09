Club Brugge sloopt Seraing na de rust, Oostende wint van Eupen

Club Brugge heeft op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League met 0-2 gewonnen op het veld van Seraing. Hans Vanaken scoorde zijn 100e doelpunt in de Belgische competitie. Oostende won intussen met het kleinste verschil van Eupen (1-0).

Club Brugge hoopte tegen de Luikenaars vertrouwen te tanken voor de komende Champions League-wedstrijd tegen Porto. De landskampioen eigende zichzelf meteen na de aftrap het balbezit toe en bepaalde het spelverloop, maar kon zijn overwicht niet in grote doelkansen vertalen. Door een goede verdedigende organisatie van de Metallo’s gingen beide ploegen zonder doelpunten de kleedkamers in.

Na de rust bleef Club leunen op de verdediging van Seraing, die uiteindelijk toch zwichtte onder de blauwzwarte druk. Hans Vanaken bood Cyle Larin (52.) de 0-1 aan. Even later ruilde Vanaken (69.) zijn rol van aangever om voor die afwerker. Op aangeven van Roman Yaremchuk werkte de boomlange aanvoerder zijn honderdste doelpunt in de Belgische competitie in het doel.

Onbenutte kansen

Aan de kust lieten zowel thuisploeg Oostende als de bezoekers uit Eupen in de eerste twintig minuten van de wedstrijd een geweldige kans liggen om de score te openen. Eerst besloot Nick Bätzner op de Eupense doelman Lennart Moser. Niet veel later beging Regan Charles-Cook een huizenhoge misser voor het doel van Oostende.

Iets na het halfuur belandde de bal wel tegen de netten, maar de VAR keurde de treffer van Oostende af wegens buitenspel.

In de tweede helft zette Bätzner zijn misser recht. Fraser Hornby mikte de voorzet van vleugelspeler Alessandro Albanese aanvankelijk op doelman Moser, maar zijn poging werd in de rebound alsnog in het Eupense doel verwerkt door de goed gevolgde Bätzner (51.). Zes minuten later moest Oostende zijn voorsprong met z’n tienen verder verdedigen. Albanese pakte uit met een schwalbe en ontving zijn tweede gele kaart van de avond. Ondanks het overwicht in aantal wist Eupen de bordjes niet meer gelijk te hangen.

Door de overwinning telt Club Brugge 19 punten in de stand. Daarmee heeft het twee stuks minder dan leider Antwerp, dat morgen nog aan de bak moet. Seraing blijft met 6 punten steken op de zestiende plek. KV Oostende rekent er drie punten bij en staat op de twaalfde plek met negen eenheden. Eupen is vijftiende met 6 punten.

OHL en Charleroi (20u45) zorgen aan Den Dreef voor de laatste wedstrijd van de avond. Morgen/Zondag staan er nog vier wedstrijden op het programma. Westerlo krijgt Anderlecht over de vloer (13u30). Cercle Brugge bestookt leider Antwerp in de vroege namiddag (16u). Als voorlaatste duel van de speeldag staat de topper tussen Union en Genk op het programma (18u30). Gent en Zulte Waregem sluiten af om 21u.