Club Brugge: waar blijven de zelf opgeleide spelers?

De ambitie van blauw-zwart om tegen 2023 à 2024 de helft van het eerste elftal uit de eigen opleiding te halen, lijkt nog moeilijk realiseerbaar.

Zondag ontvangt Club Brugge Anderlecht. Paars-wit is al jarenlang een referentie als het gaat over jeugdwerking. In Neerpede rollen de jeugdproducten bij wijze van spreken van de band als eieren in een legbatterij. Uit een enquête van Sport/Voetbalmagazine bij de clubs uit 1A en 1B blijkt ook dat Anderlecht voor het seizoen 2027/28 mikt op een A-kern die voor ’40 à 60 procent’ uit eigen jeugdspelers bestaat.

Hoewel Club Brugge niet op die vraag uit onze enquête wenste te antwoorden, is het al langer geweten dat ook de West-Vlamingen ambitieus zijn qua jeugdwerking.

In 2020 zei Pascal De Maesschalck, toenmalig hoofd jeugdopleidingen van de club, nog in de Krant van West-Vlaanderen: ‘We hebben een project dat 2023 heet. Tegen dan willen we vijf eigen spelers in de basis van het eerste elftal. Tegen 2024 willen we dat de helft van de basisploeg uit jeugdspelers bestaat. Misschien zal je ze niet allemaal tegelijk op het wedstrijdblad zien, maar uiteindelijk zal je volgens mij vaststellen dat je er toch af en toe dicht bij bent gekomen.’

Intussen verhuisde De Maesschalck naar AS Monaco, maar het project werd destijds ook onderschreven door Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe.

Lammens en Mbamba

Club heeft op dit moment twaalf zelf opgeleide spelers in de A-kern, met Brandon Mechele als enige vaste waarde in het eerste elftal. Blauw-zwart ziet trouwens drie veelbelovende spelers uit de eigen opleiding vertrekken. De 20-jarige doelman Senne Lammens, al sinds 2014 bij Club, is op weg naar Leeds en de 18-jarige middenvelder Noah Mbamba, in 2020 overgekomen van KRC Genk, verhuist in de zomer transfervrij naar Bayer Leverkusen.

Lammens heeft met Simon Mignolet natuurlijk niet de minste concurrent in doel en Mbamba, die al onder Schreuder niet meer aan spelen toe kwam, zag met lede ogen aan hoe Raphael Onyedika zich op korte tijd incontournable maakte op het blauw-zwarte middenveld. Hij verlengde zijn contract, dat eind dit seizoen afloopt, niet.

Eerder had de 19-jarige Arne Engels, sinds 2016 in Brugge, ook al Club NXT verruild voor Augsburg.

De pas achttien geworden Noah Mbamba stuurt al een tijdje aan op een vertrek bij Club Brugge.

De rol van de coach

In het verhaal van de zelf opgeleide spelers is de coach van de A-ploeg natuurlijk heel belangrijk. Zo liet Philippe Clement Charles De Ketelaere stelselmatig proeven van het grote werk en gaf hij ook speelgelegenheid aan andere talenten.

Die lijn werd doorgetrokken door Carl Hoefkens, die met de U18 en de U21 van blauw-zwart gewerkt had voor hij T1 werd. Hij stelde in het begin van dit seizoen dat hij niet van plan was om de rode loper uit te rollen voor de jeugdspelers, maar dat ze kansen zouden krijgen als ze zich manifesteerden. Onder meer Antonio Nusa, Jorne Spileers, Lynnt Audoor en Cisse Sandra vergaarden speelminuten onder Hoefkens, maar een vaste waarde aan de aftrap? Nee, dat was een brug te ver.

Parker en youngsters

Zal dat onder Scott Parker veranderen? De 42-jarige Engelsman heeft alleszins ervaring met het werken met jongeren: hij begon aan zijn trainerscarrière in het seizoen 2017/18 als coach van de U18 van Tottenham.

Jonathan De Bie, de nu 22-jarige derde keeper van RWDM, heeft daar alleen maar goede herinneringen aan, zegt hij in La Dernière Heure. ‘Ik was kapitein van de ploeg en werd dat seizoen verkozen tot beste speler van de Academy. Dat had ik gedeeltelijk te danken aan Scott, aan zijn tactisch en technisch advies.’

De Bie omschrijft Parker als een coach die heel dicht bij zijn spelers staat. ‘Hij was altijd beschikbaar, luisterde en was positief. Je kon met hem over alles praten en je voelde zijn vertrouwen. Hij gaf je goesting om jezelf te overtreffen.’

Scott Parker in 2018 als U18-coach van Tottenham.

In de kleedkamer bleek hij een goede motivator. ‘Hij stond altijd achter ons’, herinnert De Bie zich. ‘Hij aanvaardde onze fouten maar in de grote matchen, tegen Arsenal of Chelsea, gaf hij ons ook mee dat we vooral niet mochten verliezen. Dan was hij meer veeleisend. Dat gaf ons een boost.’

Vorig seizoen bij Bournemouth zorgde Scott Parker voor de ontbolstering van prille twintigers zoals keeper Mark Travers, linksbuiten Jaidon Anthony en linksachter Jordan Zemura (nu allemaal 23).

Kan hij ook bij Club Brugge jonge (zelf opgeleide) spelers beter maken? Dat zal moeten blijken.

Moeilijk realiseerbaar

De eerder uitgesproken ambitie om tegen 2023 vijf zelf opgeleide spelers in de basiself te hebben, lijkt alleszins moeilijk te realiseren.

Het is ook hinken op twee gedachten. In het seizoen 2024/25 wil Club Brugge de trein van de hervormde Champions League (en de daarbij horende inkomsten) niet missen. Feit is dat blauw-zwart onder het duo Verhaeghe-Mannaert heel veel geïnvesteerd heeft in de jeugd maar dat het nog steeds niet evident is voor een zelf opgeleide speler om door te stoten naar het eerste elftal.

Je kan meer lezen over de jeugdwerking van Club Brugge en over Club NXT in Sport/Voetbalmagazine van 13 januari 2023.