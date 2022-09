Clubnieuws: de terugkeer van Losada, het haar van Torunarigha en een Sterke Jan voor Anderlecht?

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Beerschot, KAA Gent en Anderlecht.

Losada back in town

Hernán Losada (40) is terug. Sinds afgelopen maandag zette hij weer voet aan de grond in Antwerpen nadat hij een hele poos in zijn geboorteland Argentinië verbleef en daarna wat rondtrok door Europa. ‘Dit blijft voor altijd mijn tweede thuis’, zegt hij in de Gazet van Antwerpen. ‘Ik heb mijn appartement nooit verkocht.’

Losada, die in 2019 aan zijn carrière als T1 begon bij Beerschot en in januari 2021 naar D.C. United verhuisde, werd in april 2022 ontslagen bij de Amerikaanse MLS-club. ‘Ik was daardoor verrast’, beweert Losada. ‘In mijn ogen hebben we in dat anderhalf jaar dat ik er werkzaam was goed werk geleverd. Maar na het eerste seizoen, waarin we onverhoopt bijna de play-offs hadden gehaald en de op één na beste aanval van de reeks hadden, verkocht de club enkele sterkhouders zonder ze te vervangen. We begonnen aan het nieuwe seizoen met twee overwinningen op een rij, maar ik had het bestuur al gewaarschuwd dat we ook regelmatig zouden verliezen. Vier nederlagen later werd ik ontslagen. Boos? Nee, ik wist dat zoiets kon gebeuren. Het is part of the job.’

Hernán Losada, hier nog bij D.C. United, slaat een praatje met collega Bruce Arena.

Wayne Rooney is er nu trainer, maar D.C. United staat nog steeds laatste. ‘Ik vind dat heel erg, want ik hoor dagelijks nog mensen van die club’, zegt Losada. Hij is nu al vier maanden werkloos, maar is niet van plan om op het eerste het beste voorstel in te gaan. ‘De voorbije weken heb ik veel clubs in Europa bezocht. Ik heb overal een beetje proberen te stelen met mijn oren en ogen. Ik heb een aantal aanbiedingen geweigerd omdat ik er niet klaar voor was. Of omdat de speelstijl van de clubs en de competities niet bij me pasten. Als ik voor een club kies, moet ik er voor de volle 100% achterstaan. Ik wacht geduldig op de juiste opportuniteit.’

Focus op Jordan Torunarigha

Het Nieuwsblad sprak met Jordan Torunarigha, de 25-jarige verdediger van KAA Gent. Vorig seizoen werden de Buffalo’s geroemd om hun ijzeren defensie, nu hebben ze in vijf competitiewedstrijden én twee Europese matchen nog geen enkele keer de nul kunnen houden.

Hein Vanhaezebrouck wees onder meer op een gebrek aan focus bij Jordan Torunarigha. Die gaat akkoord met zijn trainer, maar voegt er in Het Nieuwsblad aan toe: ‘Veel coaches hebben me daarop al bekritiseerd. Ik ben de kalme gast op het veld. Ik roep bijvoorbeeld niet naar teamgenoten, want dan maak je ze alleen maar nerveuzer. Ik houd daar zelf ook niet van. Ik wil hen motiveren. Dat is mijn stijl en die zal ik nooit veranderen.’

Opmerkelijk: na zijn slechte wedstrijd op KV Oostende knipte Torunarigha zijn lange lokken af. ‘Mijn haar kwam te vaak in mijn ogen’, legt hij uit. ‘Dan moest ik dat voortdurend achteruit leggen. Dus besliste ik het te knippen. Nu ben ik ervan af en kan ik me concentreren op de match.’ Toch wil hij het niet als excuus gebruiken. ‘Voor die match op Oostende voelde ik me gewoon moe. Slechte nacht, omstandigheden. Kan gebeuren. In het voetbal praat je niet over gevoelens, ook al zouden spelers dat soms meer moeten doen. Je wil niet zwak ogen, hè.’

Jordan Torunarigha is zijn wilde haren kwijt.

Vertonghen op weg naar Anderlecht?

Volgens Het Laatste Nieuws staat Anderlecht ‘dicht bij een overeenkomst’ met Jan Vertonghen. De Rode Duivel, op een zijspoor bij Benfica, wil met het oog op het WK in Qatar wedstrijdritme opdoen. De Portugese club zou bereid zijn om zijn contract te ontbinden zodat hij transfervrij kan vertrekken. Als hij naar het Lotto Park komt, zal hij financieel wel een pak moeten inleveren.

Bij paars-wit zien ze in de 35-jarige verdediger de ideale leermeester voor de jongelingen Zeno Debast en Hannes Delcroix. Als RSCA Vertonghen nog wil inzetten in de Conference League, moet het wel snel schakelen, weet Het Laatste Nieuws. De spelerslijst voor de poulefase moet immers op 2 september om middernacht ingediend worden, terwijl de transfermarkt in België pas op 6 september afsluit.