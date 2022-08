Clubnieuws: de twijfels van Bataille, het einde van de Bauersoap bij STVV en Chadli naar Charleroi?

Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Antwerp, STVV en Charleroi.

Saoedi’s zonder geld

STVV was de laatste maanden in de ban van de transfersoap rond Robert Bauer. De Duitse verdediger wil al langer weg bij de Kanaries, maar de club denkt er niet aan om hem van de hand te doen. Interesse was er wel voor Bauer, want het Saoedische Al Fayha wilde 100.000 euro voor hem betalen. Bauer nam al afscheid van de club, maar die vond het bod veel te weinig en stuurde de Saoedi’s wandelen. STVV wil wel meewerken aan een transfer, maar dan moet er meer boter bij de vis. Dat was niet naar de zin van Bauer, die niet meer verscheen op training.

Ondertussen kwam Al Fayha met een tweede bod, opnieuw nam Bauer afscheid van zijn ploegmaats en opnieuw werd het afgewezen door STVV. De Saoedische club blijkt zelf niet over voldoende budget te beschikken om nog hoger te gaan en vroeg aan de Limburgers om hen tijd te geven voor enkele uitgaande transfers zodat ze genoeg geld op tafel kunnen leggen, meldt Het Belang van Limburg. Zo ziet het er meer en meer naar uit dat Bauer gewoon bij STVV blijft.

Blijft Bauer ook dit seizoen gewoon bij STVV?

Bataille is back

Met de komst van Calvin Stengs haalde Antwerp opnieuw een Nederlander. Het is dan ook erg druk op de transfermarkt bij de Great Old en coach Mark van Bommel liet al weten dat hij nog meer versterkingen wil. Veel nieuwe spelers en een nieuw systeem zorgen er ook voor dat anderen uit de ploeg vallen. Dat was onder meer het geval voor Jelle Bataille die dit seizoen nog maar amper aan minuten kwam. Afgelopen weekend werd hij tegen KAA Gent wel in de basis gedropt en werd hij prompt de man van de match.

‘Daarvoor twijfelde ik wel aan mijn toekomst bij Antwerp’, vertelt de ex-speler van KV Oostende over zijn moeilijke seizoensbegin aan de Gazet van Antwerpen. ‘Dat is een automatische reflex voor iemand die maar 45 minuten kreeg in 10 wedstrijden. Ben ik nog wel goed genoeg voor Antwerp? Daarom ben ik na de match tegen Eupen (toen Bataille naast de selectie viel, nvdr) met de coach in gesprek gegaan. Ik was toen twee dagen naar Maastricht gegaan en hij vroeg me naar welke restaurantjes ik was geweest. Dat gesprek was een boost, want ik wist toen dat hij me ooit zou brengen. Het was een matter of time.’

Bataille speelde afgelopen weekend ijzersterk tegen KAA Gent. © Belga Image

Terug naar België

Zien we Nacer Chadli dit seizoen opnieuw spelen in de Jupiler Pro League? De Rode Duivel heeft nog een jaar contract bij het Turkse Basaksehir, maar komt er nog nauwelijks aan spelen toe en wil met het WK in zicht nog zoveel mogelijk minuten verzamelen. Om in die missie te slagen, kwam de laatste dagen Charleroi in beeld. De Carolo’s zien wel wat in de flankspeler, maar zijn intern niet volledig overtuigd, klinkt het bij La Dernière Heure. Wat kan hij nog na zoveel maanden blessureleed en inactiviteit?

Bovendien is Chadli ook een financieel grote vis voor de club uit het Zwarte Land. Wil Chadli echt terugkeren naar België, dan zal zijn loon aanzienlijk naar beneden moeten. Voorlopig is de interesse van Charleroi in de 33-jarige Belg nog niet concreet en wordt zijn komst geschat op fiftyfifty. Maar misschien kan Mehdi Bayat, ex-voorzitter van de KBVB en dus dicht bij de Rode Duivels, beide partijen verzoenen.