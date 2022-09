Danish Dynamite in Brugge en de minuten van Onuachu: 5 cijfers van het afgelopen weekend in de JPL

Wat moeten we onthouden van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League? Een overzicht in vijf opvallende cijfers.

25

Na een eerste helft en een 0-1 achterstand werd Anderlecht pas wakker in de tweede helft. De inbreng van de ervaren Jan Vertonghen en van het grote talent Julien Duranville gaf een nieuwe dynamiek aan paars-wit, dat geen ideeën meer had. De eerstgenoemde, die Hannes Delcroix verving aan de linkerkant van de defensieve drietand, liet zijn nieuwe ploeg hoger spelen dankzij enkele goede balrecuperaties en meer durf in de opbouw.

Duranville zorgde voor de dribbels waarmee hij de uitstekende Louis Patris een onder druk zette, zoekend naar een oplossing om de tiener tegen te houden. De prestatie van de tiener was indrukwekkend. In 25 minuten kadreerde de linkervleugelspeler 2 (met een doelpunt) van zijn 3 pogingen, slaagde hij in 8 van de 9 passes en 2 dribbels van de 2 én zijn enige tackle. Het is uiteraard nog te vroeg om hem uit te roepen tot de nieuwe hoop van het Belgische voetbal, maar het is duidelijk dat Julien Duranville nu al dat beetje extra in zijn mars heeft om een grote carrière te maken. Het is tenslotte maar een kleine stap van een leven aan de top naar een Zakaria Bakkali-achtige ondergang.

Julien Duranville had er een erg druk weekend opzitten bij Anderlecht. © Belga Image

7

Antwerp staat nog steeds bovenaan het klassement na de zevende competitiezege in evenveel wedstrijden tegen Westerlo. Hoewel Mark van Bommel twee belangrijke spelers, Radja Nainggolan en Ritchie De Laet, op de bank zette, stonden de Nederlandse aanwinsten Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen wel op het veld in de Bosuil.

De man die de overstap maakte van Hertha Berlijn was al beslissend in zijn laatste twee optredens met twee assists tegen Union woensdag en nog een tegen Westerlo dit weekend. Bovendien veroorzaakte hij ook de penalty die kort na het uur door Janssen werd omgezet.

De Nederlandse aanvaller, die deze zomer voor 5 miljoen euro overkwam van het Mexicaanse Monterrey, overtuigde niet in zijn eerste optredens voor de Great Old, maar pikte daarna wel de draad op. Al zijn z’n vier doelpunten wel voor de helft penalty’s. Maar ook die moeten omgezet worden…

Vincent Janssen begint zijn goeie vorm te vinden bij Antwerp. © Belga Image

89

Paul Onuachu zit in de problemen bij Genk. De Gouden Schoen speelde zaterdag in de Limburgse derby tegen STVV (0-0) slechts enkele minuten mee nadat hij pas in de 89ste minuut mocht invallen. Eerst werd aangenomen dat zijn bankzittersrol kwam door een eventuele transfer, maar de transfermarkt sloot donderdag al in de grootste competities. Wil hij dan naar een minder kampioenschap trekken?

Sinds het vertrek van Cyriel Dessers naar Cremonese lijkt Wouter Vrancken volledig vertrouwen te hebben in de jonge Adam Nemeth en de terugkeer van Ally Samatta heeft Onuachu’s zaak ook niet geholpen.

Nadat hij in augustus 2019 overkwam van FC Midtjylland, was de Gouden Schoen een essentieel onderdeel van de doelpuntenproductie van de Limburgers, want voor dit seizoen was hij goed voor 68 doelpunten in 112 optredens. Voorlopig heeft Wouter Vrancken andere manieren gevonden om van Genk een aanvalsmachine te maken, ook al haperde het een beetje tegen de buren uit Sint-Truiden. Zal Onuachu de komende weken een van de belangrijkste elementen van de Limburgse aanval kunnen blijven of moet hij elders een nieuw onderkomen zoeken?

© Belga Image

6

Zaterdag bevestigde Standard de knappe zege tegen KV Kortrijk van vorig weekend met een overtuigende overwinning tegen Oostende. De Kustboys werden in een nog diepere crisis geduwd na een 0/12.

Voor Standard was het net het tegenovergestelde, want de Rouches pakten voor het eerst in meer dan een jaar 6/6. Vorig seizoen versloegen ze Beerschot met 0-1 op 15 augustus en wonnen ze een week later in Sclessin… tegen KV Oostende.

502

De druk van de recordtransfer heeft Roman Jaremtsjoek, die al bij zijn eerste optreden voor blauw-zwart scoorde, niet afgeschrikt. De Oekraïner kwam kort na het uur in het veld voor Ferran Jutglà en had slechts 20 minuten nodig om te scoren. Wat is een betere manier om zijn nieuwe fans voor zich te winnen dan door te scoren in een Brugse derby? Jaremtsjoeks laatste JPL-doelpunt was geleden van de 7-2-overwinning van Gent op Zulte Waregem op 18 april 2021, ofwel 502 dagen geleden.

© Belga Image

De Oekraïense vlag mag dan prominenter aanwezig zijn in het Jan Breydelstadion, het wappert toch wat minder dan de Deense. Andreas Skov Olsen en Casper Nielsen waren vrijdag opnieuw indrukwekkend. Beide mannen pikten hun doelpunt mee.

De statistieken van de twee Denen sinds het begin van het seizoen zijn indrukwekkend. De vleugelspeler heeft vier doelpunten gemaakt en twee assists gegeven, terwijl de ex-speler van Union al drie keer tot scoren kwam. Woensdag tegen Bayer Leverkusen volgt de eerste echte test voor het Danish Dynamite van Club.