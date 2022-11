De andere sleutelspeler van Genk en een rampzalig rapport van Anderlecht: dit was speeldag 17

De zeventiende speeldag stond bol van de opvallende verhalen. Een overzicht van wat u moet onthouden.

Daniel Muñoz, die andere sleutelspeler van Genk

Wat een serie van KRC Genk. De Limburgers zijn na de 0-2-zege in het Lotto Park tegen Anderlecht nu al zestien wedstrijden ongeslagen in de Jupiler Pro League. Meer nog, Genk staat telt nu al een voorsprong van tien punten op eerste achtervolger Union. De tegenstanders weten dan wel waar ze tegenover staan, maar lijken maar niet in staat de aanvalsmachine van Wouter Vrancken te stoppen. Terwijl Bilal El-Khannouss, dé verrassing in de WK-selectie van Marokko, opnieuw zijn klasse toonde tegen de ploeg waar hij werd opgeleid, stond ook Paul Onuachu opnieuw in de schijnwerpers met al zijn dertiende treffer in de laatste acht wedstrijden.

13 doelpunten voor Onuachu, 13 stuks ook voor Mike Trésor maar dan in assists. En dan heb je ook nog een derde man die het seizoen van zijn leven beleeft, maar nauwelijks in de media wordt opgevoerd. Nee, niet Joseph Paintsil, die het tweede doelpunt maakte en het beste seizoen beleeft sinds zijn komst naar Limburg, maar Daniel Muñoz.

De Colombiaanse rechtsback is sinds het begin van het seizoen in topvorm en was al betrokken bij 10 van de 45 doelpunten van zijn ploeg dit seizoen, oftewel 22%. Muñoz, die dit seizoen al vijf keer wist te scoren, zette Onuachu op weg naar de eerste goal van de avond, al zijn vijfde assist dit jaar.

In de zeven wedstrijden sinds begin oktober heeft de Colombiaan drie doelpunten gemaakt en twee goals gemaakt. Vorig seizoen kwam hij in totaal slechts aan twee goals en vijf beslissende passes. Nu de competitie pas halverwege de reguliere fase is, lijkt hij volledig in staat te zijn die prestatie te verbeteren, tenzij een wintertransfer daar anders over beslist.

Vanzeir is back

Naast Genk is zeker ook Union een van de winnaars van het laatste competitieweekend voor het WK in Qatar. De Unionisten wonnen op Standard met 2-3 en belandden zo op de tweede plaats.

Sinds hun terugkeer in de eerste klasse, verloren Karel Geraerts en co nog geen enkele keer van de buren uit Anderlecht en hetzelfde geldt ook voor de Rouches uit Luik. Van paars-wit wonnen ze alle vijf duels, van Standard drie keer in evenveel wedstrijden.

Het is al vaak gezegd, maar het vertrek in de zomer van Felice Mazzu en een aantal belangrijke spelers in het Dudenpark heeft de vooruitgang van Union dit seizoen niet beïnvloed. Met een kwalificatie voor de 1/8 finales in de Europa League en de net verworven tweede plek in 1A lijkt de ploeg zelfs nog beter te zijn dan vorig seizoen. In de competitie heeft het al negen wedstrijden niet meer verloren en heeft het een uitstekend record van 23 op 27.

Bij de sleutelspelers kan Geraerts trouwens opnieuw rekenen op Dante Vanzeir. Na een trage start bleef hij het vertrouwen van zijn coach behouden en daarvoor bedankte hij tegen Standard opnieuw. De geboren Beringenaar scoorde voor de achtste keer dit seizoen in Sclessin en zit al aan zeven treffers in de laatste 8 wedstrijden. Alleen tegen Club Brugge en Westerlo zweeg zijn kanon in die periode.

Een rampzalige balans voor Anderlecht

20 punten op een totaal van 51 met 6 overwinningen, 2 draws en 9 nederlagen: de eerste seizoenshelft van Anderlecht een mislukking noemen zou een understatement zijn. De Brusselse club, die slechts twaalfde staat in het klassement, heeft het bovendien extreem lastig tegen de top tien. Van de clubs die daar nu staan, won Anderlecht enkel van STVV. Verder waren er twee gelijkspelen en zeven nederlagen. Met die 5/30 tegen de tien sterkste teams, is er voor paars-wit bijna een wonder nodig om na het WK nog kans te maken op de play-offs.

Een bijna historisch doelpuntenfestival

Veel mensen sloegen het duel Zulte Waregem – Eupen op zaterdagavond liever over. Zou een duel tussen twee zwakke en zieke teams, respectievelijk 16e en 15e op de ranglijst, de neutrale toeschouwer echt kunnen prikkelen? Eigenlijk wel en zeker door het haast epische slot met maar liefst vier doelpunten.

In de 56e minuut was de stand nog 2-4 in het voordeel van de Duitstalige ploeg. Maar in de 83e minuut ging het mis: Stan Braem bracht Essevee terug in de wedstrijd, waarna Chinonso Offor in de volgende minuut de stand gelijk trok. Met nog twee minuten te gaan in blessuretijd namen de gastheren zelfs de leiding via Alieu Fadera. De fantastische comeback eindigde echter met een nog zottere wending toen Sambou Soumano de Panda’s de gelijkmaker bezorgde in de vierde minuut van de blessuretijd.

Hoewel deze wedstrijd degene was met de meeste goals dit seizoen, was het nog geen record in België. Dat behoort tot de wedstrijden Standard – KAA Gent (8-4) op 30 april 1993 en Westerlo – Genk (6-6) op 7 augustus 1999. Twee andere wedstrijden leverden elf doelpunten op: Racing Jet – Anderlecht (2-9) op 22 augustus 1984 en Charleroi – Boom (6-4) op 5 september 1992. Verrassender is dat in 16 andere wedstrijden in onze competitie al tien doelpunten zijn gevallen en dat drie daarvan al in 5-5 zijn geëindigd. Eerst was er de Brugse derby tussen Cercle en Club op 24 mei 1992 en daarna Genk-Westerlo op 18 oktober 1997. De laatste is vrij recent met Kortrijk-Beerschot, op 7 november 2020.