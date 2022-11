De Belg van het moment en het favoriete slachtoffer van Vossen: dit was speeldag 16

De zestiende speeldag stond bol van de opvallende verhalen. Een overzicht van wat u moet onthouden.

Hugo Cuypers is dé Belgische spits van het moment

We praten er niet veel over, maar Hugo Cuypers is een van de Belgische spitsen van het moment. De aanvaller van KAA Gent scoorde afgelopen week drie doelpunten in drie wedstrijden. De Rode Duivels zijn te hoog gegrepen, maar hij is wel een van de meest succesvolle transfers van de zomer. De 25-jarige Luikenaar van KV Mechelen werd aan het begin van de zomer voor 4 miljoen euro verkocht aan KAA Gent. Hein Vanhaezebrouck was op zoek naar een jongere versie van Laurent Depoitre en noteerde het profiel van de Mechelaar: een harde werker met een goed oog voor doelpunten.

Achter de Kazerne was hij 23 keer beslissend (13 doelpunten en 10 assists) in 36 optredens. Bij Gent was hij de laatste maanden echter veel meer doelpuntenmaker dan de man die de assist gaf. Zo kwam in 23 optredens in alle competities al aan 13 keer goals en slechts één assist. De 1,85m lange spits heeft daarmee zijn doelpuntentotaal van vorig seizoen al bijna geëvenaard, terwijl we nog niet eens halverwege het kampioenschap zijn.

Hoewel Jordan Torunarigha hem perfect bediende tegen Club Brugge, lijkt Cuypers niet meteen een ongeziene klik te hebben met één iemand specifiek binnen de ploeg. Van zijn negen competitiedoelpunten werd er één gescoord uit een penalty, één kwam zonder assist en de andere zeven kwamen van de voet van vijf verschillende spelers. Sven Kums en Hyun-Seok Hong hadden elk twee assists, Matisse Samoise, Depoitre en Torunarigha namen de andere voor hun rekening. Aan het begin van het seizoen rekende Vanhaezebrouck waarschijnlijk op de complementariteit van zijn nieuwe aanwinst met Tarik Tissoudali om te scoren. Maar nadat de Marokkaan zich blesseerde, moest de coach andere manieren vinden om te scoren. Gelukkig voor de Buffalo’s is Cuypers een kameleon en staat hij nu zowaar tweede in de topschuttersstand.

Onuachu overtreft Lewandowski

Paul Onuachu werd vrijdag de eerste Genkenaar die vier doelpunten maakte in één wedstrijd in de Jupiler Pro League sinds Wesley Sonck tegen Mouscron in februari 2003. De Nigeriaan, die in de eerste tien wedstrijden niet had gescoord, heeft nu twaalf doelpunten gemaakt in de laatste zeven wedstrijden.

De Nigeriaanse kolos, die sinds zijn aankomst in Limburg in augustus 2019 een productieve doelpuntenmaker is, bevestigde met een kopbal tegen de Zebra’s zijn status als een van de beste koppers in Europa. In de top 10 van Europa is er niemand die Onuachu evenaart, die sinds het seizoen 2019/20 23 keer met het hoofd scoorde. Daarmee doet hij zelfs beter dan Robert Lewandowski en Harry Kane, geen kleine namen. De Pool heeft 19 kopbaldoelpunten op zijn naam in die periode, de Engelse kapitein telt er 17.

23 – Most headed goals in the Top 10 European leagues since 2019/20:



🥇Paul Onuachu 🇳🇬 – 23

🥈Robert Lewandowski 🇵🇱 – 19

🥉Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – 17



Cranium. #GNKCHA pic.twitter.com/x3qHSGK2Ee — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2022

Union: gatenkaas buitenshuis

Union leed bijna een tweede nederlaag op rij na hun overbodige Europa Leaguenederlaag tegen Union Berlin. Tegen Westerlo hadden de mannen van Karel Geraerts duidelijk problemen om het doel te vinden. Met een 0-1-achterstand probeerden ze 23 keer hun geluk zonder Sinan Bolat echt te verontrusten.

De Belgisch-Turkse doelman verspeelde in de 92e minuut het eerste schot op doel voor de mannen uit het Dudenpark. Gustaf Nilsson, die een kwartier eerder de plaats had ingenomen van Victor Boniface, zorgde voor de achtste ongeslagen wedstrijd op rij en ontzegde de troepen van Jonas De Roeck een clean sheet.

In negen uitwedstrijden stond Westerlo 21 doelpunten toe, oftewel 2,33 doelpunten per wedstrijd. Ter vergelijking: Westerlo heeft slechts 9 doelpunten tegen gekregen in zeven thuiswedstrijden. Een probleem dat dringen opgelost moet worden bij de Brusselaars.

Twee clean sheets voor Anderlecht: dat was al lang geleden

Anderlecht, dat de laatste tijd defensief enorm zoekende was, heeft in enkele dagen tijd twee keer de eigen netten proper gehouden. Zou de afwezigheid van Jan Vertonghen vlak voor de aftrap en Wesley Hoedt, die zijn ex-ploeg opnieuw in de ogen had kunnen kijken, deze verbetering kunnen verklaren? Iedereen zal hier zijn eigen mening over hebben.

De laatste keer dat Anderlecht twee clean sheets na elkaar pakte, was geleden van eind augustus in de Europese dubbele confrontatie tegen Young Boys. Anderlecht wist in die maand zelfs vier clean sheets op rij te verzamelen, want ook daarvoor hielden ze de nul tegen STVV en het Estse Paide.

In de competitie is Hendrik Van Crombrugge er nog niet in geslaagd om in twee opeenvolgende wedstrijden de nul te houden, al zat hij na dit weekend aan drie stuks: tegen KV Oostende, STVV en Antwerp, één keer in het Lotto Park en twee keer uit.

© Belga Image

De geluksbrenger van de Kanaries

Om Hugo Cuypers aan te trekken, moest KAA Gent zijn offensief departement herorganiseren. Gianni Bruno, die sinds zijn komst van Zulte Waregem nooit kon overtuigen, werd gevraagd om naar STVV te gaan. De lucht van Stayen lijkt de spits een nieuw leven te hebben ingeblazen die een echte geluksbrenger blijkt te zijn voor de Kanaries.

In vier van de zes overwinningen van STVV dit seizoen scoorde Bruno. Drie keer met een dubbel (Mechelen, Zulte Waregem en Westerlo), terwijl slechts één doelpunt volstond om Seraing in Pairay te verslaan (1-2). STVV danst op de tonen van Bruno.

KV Mechelen, het favoriete slachtoffer van Jelle Vossen

Is Anderlecht een van de favoriete slachtoffers van Hans Vanaken, dan kwelt Jelle Vossen maar al te graag KV Mechelen. In 24 wedstrijden tegen Mainwa was de spits van Zulte Waregem al 14 keer beslissend, met 11 doelpunten en 3 assists.

Dit weekend scoorde Vossen uit een penalty Achter de Kazerne, waardoor Essevee een punt pakte en Seraing als enige rode lantaarn achter bleef. Met 136 doelpunten in de Belgische competitie staat de spits slechts één doelpunt achter Gunther Hofman en zeven achter Patrick Goots.

© Belga Image

WK-aanpak motiveert Cercle-speler

Hij eindigde slechts als derde in onze verkiezing van coach van de maaand, maar met vijf overwinningen, één gelijkspel en slechts één nederlaag sinds hij Dominik Thalhammer opvolgde aan het roer van Cercle, is Miron Muslic er duidelijk in geslaagd de beroemde ‘psychologische schok’ te creëren. De vereniging scoorde 18 keer in hun zeven wedstrijden onder de nieuwe coach en kreeg slechts 9 goals binnen.

Een van de zomeraanwinsten, Ayase Ueda, profiteert duidelijk van de coachwissel, met vier doelpunten in zijn laatste vijf wedstrijden onder Muslic. Zijn goede prestaties dit weekend komen er na zijn selectie voor De ex-speler van Kashima Antlers, die zijn WK-selectie met Japan beet heeft, scoort duidelijk punten voor een plaats in de uiteindelijke 26-koppige selectie.