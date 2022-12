De Grote Analyse van de heenronde (2/3): van bunker Union tot chaos in Kortrijk

Na het WK staat opnieuw de vaderlandse competitie voor de deur. Met één statistiek per club blikken we terug op wat er in de heenronde gebeurde. Vandaag: Union, KAA Gent, OH Leuven, KV Mechelen, KV Oostende en KV Kortrijk.

Union: 17,96 expected goals against

Als KRC Genk de offensieve referentie van de competitie is, dan is Union dat op defensief vlak. Karel Geraerts heeft meer oog voor balbezit en met Victor Boniface en Simon Adingra zijn er twee spelers bijgekomen met een ander profiel, maar dat heeft niets veranderd aan de stevige verdediging van de Brusselaars, nog steeds aangevoerd door de majestueuze Christian Burgess.

KAA Gent: 12,53 baltoetsen van de tegenstander in de zestienmeter per match

Door de blessure van Tarik Tissoudali viel de belangrijkste offensieve pion van de Buffalo’s al snel weg. Daardoor zag Hein Vanhaezebrouck zich genoodzaakt om zijn aanvalsplannen te herzien. Toch is de Gentse verdediging nog steeds even efficiënt. Slechts 12,53 keer per wedstrijd slaagt de tegenstander erin om door te dringen in het Gentse strafschopgebied. Michael Ngadeu en zijn kompanen blinken dus uit in het afbakenen van hun zone. Dat bewijst dat een goed gerodeerd defensief trio en risicoloos uitverdedigen betrouwbare ingrediënten blijven om de tegenstander op afstand te houden.

Michael Ngadeu heeft alles op orde bij KAA Gent. © Belga Image

OH Leuven: 9,78 through passes

Xavier Mercier, vertrokken naar Hongarije, was de specialist van de through passes. Maar zelfs zonder hun Franse maestro blijven de Leuvenaars de ruimte zoeken in de rug van de tegenstander. Through passes zijn ballen die de vijandelijke verdediging doorboren en in de voeten belanden van een speler die de diepte in is gelopen. Op Belgische bodem doet geen enkele ploeg dat beter dan OHL. Logisch voor een ploeg die in een 4-2-4 staat wanneer ze aanvalt.

KV Mechelen: 15,12 voorzetten per match

Na het vertrek van Wouter Vrancken afgelopen zomer heeft Malinwa vrij snel de teugels in handen gegeven van Steven Defour, die de ideeën van de tactische goeroe van de vorige seizoenen moet doen herleven. En terwijl KRC Genk nu minder voorzetten aflevert dan ooit, doet geen enkele ploeg in België dat méér dan KV Mechelen. Zonder veel succes, bij gebrek aan roofdieren in de zestienmeter. Resultaat: Malinwa zet vaak voor, maar bevindt zich toch bij de ploegen die de minste kansen afdwingen in de Jupiler Pro League.

Steven Defour moet de ideeën van Wouter Vrancken opnieuw in de Mechelse ploeg krijgen. © Belga

KV Oostende: geen doelpunten uit stilstaande fases

Toen Alexander Blessin de kustploeg naar een van de beste seizoenen in zijn geschiedenis leidde -onverwacht na het vertrek van Marc Coucke – was de verdediging van KVO ijzersterk. Het team was helemaal gekneed naar de ideeën van RedBull-goeroe Ralph Rangnick en voegde daar met de kopbalsterke Arthur Theate en Jack Hendry – vaak bediend door Andrew Hjulsager en Maxime D’Arpino – op stilstaande fasen nog een belangrijk element aan toe. Ze zijn allemaal vertrokken, behalve de Fransman die nog steeds in de ziekenboeg zit, maar niemand kon het stokje overnemen bij een team dat opnieuw moet strijden tegen degradatie.

KV Kortrijk: 16,04 schoten tegen per wedstrijd

In tegenstelling tot de trouwe buur Zulte Waregem zal KVK dit seizoen al minstens drie verschillende coaches hebben gehad na het ontslag van Adnan Custovic – nog maar aan zet sinds 1 september – en de aanstelling van Bernd Storck. Custovic kon het niet beter doen dan zijn voorganger Karim Belhocine met een team dat volledig verdedigend is ingesteld, maar zonder logica of een rode draad.

Met vier of vijf achterin, weinig talent en veel kwetsbare verdedigers hebben de Kerels het al een heel seizoen moeilijk om de tegenstanders ver van het eigen doel te houden, waardoor doelman Marko Ilic zich soms moet ontpoppen tot Superman om de netten proper te houden. Met gemiddeld zestien schoten per wedstrijd doet Kortrijk het veel slechter dan zijn concurrenten, die allemaal minder dan dertien schoten per match tegen kregen.