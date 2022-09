De negende speeldag van de Jupiler Pro League zit erop. Wat moet u onthouden? Een overzicht in vijf cijfers.

10

Na alom te zijn geprezen voor de zege tegen Porto in de Champions League, leed Club Brugge zondag een zware nederlaag bij Standard (3-0). Met uitzondering van Roman Jaremtsjoek, die Ferran Jutglà verving, presenteerde blauw-zwart zich op dezelfde manier als tegen het team Sergio Conceiçao op woensdag.

De Belgische kampioen schitterde de laatste jaren nog maar zelden op Sclessin, ondanks de dominantie over het Belgische voetbal en de verschillende sportieve crisissen die de oevers van de Maas hebben getroffen.

In de laatste tien ontmoetingen tussen de twee teams in de hel van Sclessin hebben de Rouches vijf keer gewonnen en vijf keer de buit gedeeld. Zelfs in de beslissende wedstrijd om de titel in het seizoen 2017/18 kon Brugge slechts een 1-1-gelijkspel behalen. De laatste keer dat Club won op Standard is al geleden van 22 januari 2017, toen 0-3 in het voordeel van de Bruggelingen met doelpunten van Jelle Vossen, Ruud Vormer en Wesley.

Standard zet op deze manier zijn goede vorm in de competitie door met een vierde opeenvolgende zege. De laatste keer dat het vier keer op rij wist te winnen dateerde al van januari 2021. Toen won de ploeg onder leiding van Mbaye Leye na de winterstop van Waasland-Beveren (3-1), Cercle (0-1), KV Mechelen (0-4) en Charleroi (3-2). De mooie reeks werd enkele dagen later afgesloten met een gelijkspel tegen KV Oostende.

© Belga Image

7

Nadat KRC Genk op de transfermarkt een echt station leek, met allerlei in- en vooral uitgaande transfers, moest Wouter Vrancken op zoek gaan naar nieuwe machinisten om de Limburgse trein op gang te krijgen. De ex-coach van KV Mechelen kan daarbij rekenen op zijn kapitein, Bryan Heynen, die zijn verantwoordelijkheid neemt en sinds het begin van het seizoen steeds beslissend is geweest. Maar niet genoeg om opgenomen te worden in Roberto Martinez’ laatste selectie voor de Rode Duivels, ook al zat hij in de voorselectie.

Tegen KAA Gent maakte Heynen zijn vijfde doelpunt in negen wedstrijden en evenaarde daarmee zijn totaal van vorig seizoen. Van de middenvelder wordt nu verwacht dat hij zijn persoonlijk record overtreft. De kapitein geniet daarbij ook van de flair van de onvermijdelijke Mike Trésor, de andere stationschef van Vrancken, om de Gentse verdediging te misleiden. Altijd zuiver en geïnspireerd op het middenveld, voltooide hij 84% van zijn passes van de 43 pogingen.

Maar bovenal was hij al voor de zevende keer in negen wedstrijden beslissend. Alleen tegen STVV en Cercle stond hij niet op het statistiekenbord. In totaal heeft Trésor vijf keer gescoord en evenveel assists aangeleverd. Trésor is meer dan ooit dé drijvende kracht achter Genk en moet stilaan ook door de bondscoach in het oog worden gehouden.

© Belga Image

1

Terwijl Westerlo een mooie zet deed op de mercato door Rode Duivel Nacer Chadli terug te halen, is het een andere speler die de ster van de Kempen is: Maxim De Cuyper. De lookalike van Wout Faes of Axel Witsel was vorig seizoen al een van de drijvende krachten achter Westerlo’s dominantie in 1B (6 goals en 5 assists in 25 optredens). Desondanks besliste Club Brugge om hem nog een seizoen uit te stallen bij de promovendus. En met succes, in negen wedstrijden heeft hij al vier assists en één doelpunt achter zijn naam. Zijn eerste treffer dit seizoen kwam er afgelopen weekend tegen Charleroi, nadat hij eerst al Bryan Reynolds op weg had gezet naar de 0-1.

De Cuyper was van levensbelang voor Westerlo in de eerste uitzege van het seizoen. Na de prestigieuze overwinning tegen Anderlecht twee weekends geleden zijn de mannen van Jonas De Roeck weer op dreef. Charleroi daarentegen dacht zich te hebben hersteld van de twee vroege doelpunten en kwam op het einde van de wedstrijd terug langszij via Youssouph Badji, maar Kyan Vaesen legde enkele seconden na de gelijkmaker en met nog enkele minuten te spelen de 2-3-eindstand op vast.

© Belga Image

6

Dat Antwerp vrijdagavond voorbij Seraing ging, was geen verrassing, al werd het wel wat spannender dan aanvankelijk gedacht. Met de negende overwinning op rij vestigde Antwerpen niet alleen een nieuw record, maar trad het ook toe tot de kleine kring van vier ploegen die een dergelijke prestatie in de geschiedenis van de Belgische competitie sinds het seizoen 1948/49 hebben geleverd.

De laatste ploeg die zo’n geweldige start maakte was Standard in het seizoen 2013-14. De Rouches, gecoacht door de Israëliër Guy Luzon, eindigden de reguliere competitie toen met vier punten voorsprong op Club Brugge en tien op Anderlecht, dat alsnog kampioen zou worden in de play-offs door de halvering van de punten. Bij Antwerp hopen ze een dergelijk scenario over enkele maanden te vermijden.

De transfer van Vincent Janssen naar de Bosuil heeft evenveel verbazing gewekt als vragen opgeroepen. De Nederlandse international had een paar jaar geleden zijn moment van glorie toen hij bij Tottenham kwam, maar verdween van de radar door de afgelopen seizoenen bij het Mexicaanse Monterrey. Janssen is nu terug bij de nationale ploeg, waar Louis van Gaal erg op zijn profiel gesteld is, en werd voor vijf miljoen euro naar Antwerp gehaald, waar hij niet aankwam met de reputatie van een doelpuntenmachine. Hij scoorde slechts 15 keer in zijn laatste van drie seizoenen in Mexico en meer dan tien doelpunten in één jaar was geleden van zijn periode bij AZ, zes seizoenen geleden.

Vincent Janssen vindt de laatste weken erg makkelijk de weg naar het doel. © GETTY

Na een ingewikkelde start waarin Michael Frey het overwicht leek te hebben, profiteerde de Nederlander echter van de blessure van de Zwitser om zijn stempel te drukken. Met zijn zesde doelpunt van het seizoen tegen Seraing werd Janssen de eerste speler in de geschiedenis van onze competitie die in elk van zijn eerste vijf basisplaatsen scoorde.

11

Tot slot nog een uitsmijter. Terwijl Standard niet de favoriete tegenstander van Club lijkt de zijn, lijkt de andere ploeg uit het Brugge, Cercle, de lucht van de Belgische kust niet te waarderen. De vereniging won namelijk al sinds 2013 niet meer in Oostende met een balans na 11 wedstrijden van 7 nederlagen en 4 gelijkspelen tegen KVO.