De honderdste van Vanaken en de wissels van Brys: 5 cijfers van het afgelopen weekend in de JPL

De achtste speeldag van de Jupiler Pro League zit erop. Wat moet u onthouden? Een overzicht in vijf cijfers.

92

Antwerp won met 0-2 bij Cercle Brugge dankzij doelpunten van Vincent Janssen en Toby Alderweireld, twee van de grote zomeraanwinsten van de club. Jürgen Ekkelenkamp, een andere zomertekenaar, assisteerde bij het eerste doelpunt, terwijl Ninja Radja Nainggolan het voorbereidende werk voor het tweede doelpunt voor zijn rekening nam. Een goede manier om weer in de schijnwerpers te staan na vorige week op de bank te hebben gezeten.

Deze overwinning is de achtste van het seizoen in evenveel wedstrijden. Daarmee blijft de Great Old niet alleen aan de top van de Pro League, met vijf punten voorsprong op Genk, maar breekt het ook een 92-jarig record. In 1930 won de Antwerpse club de eerste zeven wedstrijden van het seizoen.

Nu dan maar dat andere oude record breken? De laatste Belgische competitietitel van Antwerpen dateert namelijk al van 1957, 65 jaar geleden. Een eeuwigheid voor het oudste team van het land.

© GETTY

100

Club Brugge heeft er een goeie generale repetitie opzitten voor de midweekse CL-trip naar FC Porto. Blauw-zwart won met 0-2 van Seraing (met 85% balbezit in het eerste kwartier) en behoudt zo de tweede plaats, op gelijke hoogte met Genk.

Roman Jaremtsjoek, de duurste aanwinst van de Belgische competitie, scoorde niet, maar gaf wel twee assists aan Cyle Larin en, vooral, aan Hans Vanaken.

De Brugse aanvoerder scoorde zijn 100ste doelpunt op Belgische bodem. In 340 optredens in de Pro League heeft de spelmaker ook 81 assists gegeven. Wat een zonde zou het geweest zijn moest Vanaken deze mijlpaal gemist hebben door naar West Ham te trekken in augustus.

4

KV Mechelen heeft een moeilijke start van het seizoen met een mager record van 10/24. Over de aanval moeten ze zich Achter de Kazerne alleszins geen zorgen, want Malinwa versloeg Kortrijk met een ruime zege (1-4).

Was Rob Schoofs de grote man bij de bezoekers met twee doelpunten en een assist, dan was dé de man in vorm de laatste weken bij KaVé toch wel Geoffry Hairemans. Hij scoorde het derde doelpunt van het seizoen bij de Kakkers en was voor de vierde keer in evenveel wedstrijden beslissend. Tweemaal stond hij aan het kanon tegen Westerlo, een week later vond hij de weg naar de netten tegen STVV en vorig weekend gaf hij ook al een beslissende pass tegen Seraing. Het leverde KV Mechelen echter maar zes punten op, want het won evenveel van de wedstrijd als dat het verloor.

Nu moeten de mannen van Danny Buijs de juiste balans in hun spel zien te vinden. Want hoewel ze de vierde beste aanval in de reeks hebben, hebben ze ook de tweede slechtste verdediging van het kampioenschap. Een van de verklaringen voor de tegenvallende resultaten.

© Belga Image

60

Er wordt wel eens gezegd dat een goede coach degene is die beslissende wissels maakt. Soms betekent dat dan ook wel dat de basisspelers niet het meest geschikt waren voor het scenario van de partij. Marc Brys kon de situatie rechtzetten tegen Charleroi met die wissels en dat maakte het verschil.

De twee ploegen stonden 1-1 gelijk toen Raphael Holzhauser en Mario Gonzalez het veld opkwamen. Zestig seconden later zette de Oostenrijker de nieuwe aanvaller aan het werk voor het tweede doelpunt van OHL in de 62e minuut en de Spanjaard maakte in de 86ste minuut zelfs de winning goal op assist van Dylan Ouédraogo. De laatste was net 12 minuten eerder op het veld verschenen. Coaching die een match doet winnen.

Mario Gonzalez zit nu aan zijn derde doelpunt in evenveel wedstrijden terwijl Mathieu Maertens al vier wedstrijden doelpunten en assists afwisselt. De kapitein scoorde dit weekend de gelijkmaker en was ook trefzeker twee weken eerder tegen KV Oostende. Daarvoor kwam er al een assist tegen Anderlecht en nog eentje tegen Standard. Zolang de wissels renderen, wat wil je dan nog meer?

© Belga Image

15

Drie weken geleden baarde Standard veel waarnemers zorgen. Maar de glimlach is terug op het gezicht van Sclessin sinds de reeks van drie opeenvolgende overwinningen. De Rouches konden weer rekenen op Selim Amallah, hun man van het seizoen. De Marokkaanse international scoorde niet, maar zorgde wel voor de assist voor de openingstreffer van Denis Dragus dit weekend tegen STVV.

De overwinning op Stayen was uitzonderlijk want Standard had er 15 jaar niet gewonnen. De laatste keer dat ze wonnen was in 2007, toen 0-3. De drie doelpunten kwamen toen van enkele mooie namen met Marouane Fellaini voor de eerste en Axel Witsel voor de tweede. De laatste was het werk van Ali Lukunku. Een ander tijdperk.