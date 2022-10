De man, het project, de visie: wie is Robin Veldman, interim-coach bij Anderlecht?

De Nederlandse coach, die eerder nog de beloften van Anderlecht deed, is tijdelijk gepromoveerd tot coach van de A-ploeg. Maar wie is hij echt? Dat proberen we uit te zoeken in drie vragen.

Wat is de achtergrond van Robin Veldman?

De 36-jarige Nederlander vond zijn weg in de voetbalwereld zonder ooit professioneel te hebben gespeeld. Hij is ook geen speler die op jonge leeftijd de omslag naar het trainersvak maakte na een blessure, zoals Julian Nagelsmann, die op 20-jarige leeftijd moest stoppen vanwege een weerbarstige meniscus. Veldman zag zichzelf als turnleraar, maar uiteindelijk werd hij voetbaltrainer. Een trainer die…zichzelf trainde.

Op 17-jarige leeftijd belandde Veldman als stagiair bij SC Heerenveen en amper twee jaar later kreeg hij bij de Friese club de verantwoordelijkheid over een van de jeugdteams. Robin Veldman coachte spelers tussen de categorieën U13 en U19 en was zelfs videoanalist bij het eerste elftal in het seizoen 2008/09 (op 23-jarige leeftijd), een periode waarin Trond Sollied als hoofdtrainer werd ingeschakeld. Na elf jaar bij Heerenveen kon hij uiteindelijk niet weerstaan aan de lokroep van het grote Ajax. Hij is dan nog altijd maar 28 jaar oud.

Hoe kwam hij terecht bij Anderlecht?

Bij Ajax kon Veldman wat ervaring opdoen met het coachen van de U16’s. Maar na vier jaar trouwe dienst voelde hij dat zijn vooruitzichten werden geblokkeerd bij een club met een traditie om voormalige spelers te benoemen op belangrijke posities in het organigram. Anderlecht, dat Craig Bellamy wilde vervangen als assistent van Vincent Kompany, zag zijn kans schoon en bood hem een langetermijnproject aan. De toenmalige Brusselse Premier League coach stond erop dat hij naar het trainingscentrum van Neerpede kwam. De door Vince de Prins ontwikkelde visie sloot aan bij de ambities en ideeën van Robin Veldman.

Bij Anderlecht kreeg hij de verantwoordelijkheid over de beloften. Hij moest de jongeren, die toen nog niet uitkwamen in de Challenger Pro League, klaarstomen voor het grote werk dat hen dit jaar stond op te wachten. Ondertussen werd hij wel gemist in Amsterdam, waar velen hem zagen als een van de meest veelbelovende coaches van zijn generatie.

© Belga Image

Anderlecht gaf hem het vertrouwen dat ze de komende jaren op hem zouden rekenen voor de jongeren en, al kwam daar al vroegtijdig verandering in door het ontslag van Felice Mazzu en hij werd opgeworpen als de nieuwe (interim-)coach. Van overhaasting is geen sprake, zoals bij een zekere Nicolas Frutos wel het geval was. De vraag rijst nu wel hoe het verder zal gaan met de jonge Nederlander als er een nieuwe coach komt met Hernan Losada die als grootste kandidaat voor de job wordt genoemd. Zal Robin Veldman opnieuw in de schaduw willen wachten of zal hij besluiten zijn diensten aan te bieden aan een ploeg die hem de sleutels van haar eerste elftal wil toevertrouwen?

In dat geval moet Veldman wel zijn UEFA Pro-licentie nog halen, die normaal vereist is om te coachen in de Jupiler Pro League, maar niet noodzakelijk is op het lagere niveau. Als hij dit weekend als T1 wordt opgesteld, zal paars-wit blootstaan aan sancties. Om dit te voorkomen heeft Veldman een aanvraag ingediend om in maart met de cursus voor het verkrijgen van de vergunning te beginnen.

Wat is zijn stijl?

‘Ik sta dichter bij de filosofie van Vincent Kompany dan bij die van Felice Mazzu’. Onbedoeld, maar met de openhartigheid die vaak kenmerkend is voor de Nederlanders, richtte Robin Veldman een welgemeende tackle aan zijn voorzitter Wouter Vandenhaute, die ervoor had gekozen het langetermijnproject van de voormalige Rode Duivel op te geven om de weg naar succes te forceren door de coach van Union aan het roer van zijn paars-witte schip te zetten.

Veldman is in zijn rol gegroeid door te experimenteren. Hij wil de spelers centraal stellen in zijn project, zoals hij impliceerde toen hij zei dat hij een glimlach op het gezicht van sommigen van hen wilde toveren na het overnemen. De Nederlander betrekt zijn spelers er graag bij, bespreekt alles met hen en weet waarop hij moet inspelen om iedereen aan boord te krijgen.

© GETTY

Hoewel hij niet zegt dat hij dicht bij Mazzu staat, speelde hij bij RSCA Futures vaak met een driemansverdediging. Zijn tactisch project met de youngsters kan hij gewoon verderzetten bij de grote jongens, want verschillende spelers zoals Julien Duranville, Lucas Stassin, Moussa N’Diaye en Theo Leoni hebben de afgelopen weken de grote sprong gewaagd. Zal hij zijn ideeën kunnen uitvoeren in een kern met meer ervaren en minder kneedbare elementen? In ieder geval lijkt hij bereid om tactisch flexibel te zijn. Zonder Zeno Debast en Hannes Delcroix keerde Veldman tegen FCSB terug naar een viermansachterhoede, met N’Diaye op links en Michael Murillo op rechts om de centrale as van de twee ervaren verdedigers Jan Vertonghen en Wesley Hoedt te omringen.

In het midden speelden Amadou Diawara en Kristian Arnstad als stofzuigers, waardoor Francis Amuzu, Yari Verschaeren en Lior Refaelov Fabio Silva moesten voeden. Hoewel het Brusselse team het balbezit had (58%), werd het overspeeld qua schoten (12 tegen 14 en 2 tegen 5 op doel). Anderlecht kreeg twee keer zoveel hoekschoppen als zijn tegenstanders, maar ook de Roemenen wisten te scoren uit een van hun corners. Een aspect van het spel dat onder Mazzu al een probleem was en waarvoor de nieuwe T1 ad interim oplossingen zal moeten vinden.

Ook in de voorkamer van de elite stelde Veldman zijn “Futures” op in een 3-4-3 of 3-5-2. Maar zijn team had vaker de controle over de bal dan de A-ploeg onder Mazzu. In de tien gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League monopoliseerde jong paars-wit 56,4% van de tijd de bal, terwijl het eerste team dat in de Jupiler Pro League 52,9% deed. Alleen tegen Lierse hadden de Futures niet vaker de bal dan hun tegenstanders.

In de laatste vier wedstrijden had RSCA Futures zelfs meer dan 60% balbezit. Wil Robin Veldman dat zijn team het balbezit beter controleert en efficiënter is voor het doel? Op U23-niveau is het gemiddelde aantal gescoorde doelpunten 1,8 en het gemiddelde aantal tegendoelpunten 1,4. Maar de context in het eerste team zal heel anders zijn.