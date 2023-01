De opvolger van Lukaku en het gestuntel bij Club: dit was speeldag 22 in de JPL

Van de defensieve problemen bij Club tot de malaise bij KV Oostende, van geluksbrenger Nilsson tot het Mazzu-effect bij Charleroi en van man-in-vorm Cuypers tot de oninneembare vesting van KV Mechelen. Een overzicht van wat u moet onthouden van het afgelopen weekend in de JPL.

Mignolet kan niet alles

Simon Mignolet is dé topfavoriet voor de Gouden Schoen woensdagavond. Hij was onverslaanbaar in de titelstrijd vorig seizoen en toonde zijn belang nogmaals in de Champions League eind 2022. Maar ondertussen is de laatste clean sheet van de ex-keeper van Liverpool in de competitie wel al geleden van 19 oktober. In de negen wedstrijden die daarop volgden slikte hij telkens een tegendoelpunt. 16 om precies te zijn, dat is een gemiddelde van 1,7 per wedstrijd. En dan heeft Mignolet nog een heleboel uit zijn doel weten te keren. Wie weet hoe laag Club nu zou staan zonder zijn gouden doelman.

In de Champions’ Play-Offs vorig seizoen kwam hij aan 4,37 prevented goals, een aantal dat na de eerste vier CL-wedstrijden van dit seizoen steeg naar 5,11. Desondanks pakte de regerende kampioen sinds tot 19 oktober wel nog zes clean sheets in deze editie van de Jupiler Pro League. Maar dan kon ook de laatste man de gebreken van de Brugse verdediging niet meer verhullen.

De wittebroodsweken van Scott Parker zijn ondertussen voorbij, maar de defensieve organisatie van blauw-zwart staat nog steeds niet op punt. Weegt de afwezigheid van Clinton Mata en de verkoop van Odilon Kossounou en Stanley Nsoki harder door in het Jan Breydelstadion dan verwacht?

De realiteit voor Parker is hard: met het gelijkspel tegen Charleroi staat Club zelfs niet meer in de top 5 en moet het nog alles in het werk stellen om de Champions’ Play-Offs te halen. Meer nog, de Engelse coach wist nog niet te winnen met zijn nieuwe club en telt nog maar en schamele 3/12. Club is zichzelf niet meer.

Als er iets positiefs te halen viel uit deze laatste teleurstelling in de competitie tegen Charleroi was het vreemd genoeg wel de terugkeer van de ploeg na een 0-2-achterstand. De laatste weken werd Club een mentaliteitsprobleem aangewreven, want het gebeurde maar al te vaak dat het zelf geen voorsprong kon vasthouden.

© Belga Image

Opnieuw een productieve Belg?

17 maart 2019, het was de laatste keer dat KAA Gent nog eens de volle buit wist weg te graaien op het veld van STVV. Sindsdien hebben de Kanaries twee keer gewonnen en één keer een draw uit de brand gesleept. Aan die ongeslagen reeks kwam zondagavond een einde.

Niet verrassend was het Hugo Cuypers die de man van de wedstrijd werd. De ex-speler van KV Mechelen verkeert in bloedvorm dit kalenderjaar na zijn twee goals tegen KV Kortrijk en dit weekend tegen STVV. Met 13 doelpunten staat Cuypers nu derde op de topschutterslijst, op gelijke hoogte met Mario Gonzalez van OH Leuven en op slechts één goal van het leidersduo Paul Onuachu en Vincent Janssen. Je moet teruggaan tot het seizoen 2009/10 om een Belg te vinden die aan het einde van het seizoen de meeste goals in de JPL achter zijn naam had staan. Dat was niemand minder dan Romelu Lukaku.

Geluksbrenger Nilsson

Terwijl Victor Boniface ongetwijfeld de meest indrukwekkende spits is in het Dudenpark, is Dante Vanzeir de belangrijkste spits sinds het vertrek van zijn voormalige collega Deniz Undav. De Belg, die tot nu toe tien doelpunten maakte, zou de komende dagen de Atlantische Oceaan kunnen oversteken richting New York Red Bulls. Dennis Eckert Ayensa, een van de zomeraanwinsten, wist echter nog niet al te veel indruk te maken. Een andere spits deed dat wel: de Zweed Gustaf Nilsson.

De reus uit Falkenberg (waar ook een zekere Pär Zetterberg vandaan komt) heeft bij zijn laatste vier basisplaatsen telkens minstens één keer gescoord. In de laatste twee wedstrijden tegen Cercle en OH Leuven leverden de doelpunten van Nilsson vier punten op. In totaal heeft de Zweed al acht keer het net gevonden. Is het genoeg om Karel Geraerts te overtuigen dat de opvolger van Vanzeir al rondloopt in Sint-Gillis?

© Belga Image

Het Mazzu-effect in Charleroi?

Felice Mazzu’s terugkeer naar de club van zijn hart is nu al een succes. Na een eerste nederlaag tegen zijn voormalige werkgever Anderlecht verloor de trainer uit Henegouwen geen enkele keer meer in de volgende vier partijen met zeges tegen Cercle en Eupen en twee draws tegen KAA Gent en Club Brugge. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Zebra’s zo’n reeks zonder nederlaag volbrengen.

De goede resultaten laten de Zebra’s toe een korte adempauze in te lassen in de competitie, al staan ze nog steeds maar zeven punten boven de degradatiezone.

Janssen in bloedvorm

Vincent Janssen verliet Mexico vorige zomer voor Antwerpen in ruil voor 5 miljoen euro. En gezien zijn prestaties van de afgelopen seizoenen vroegen sommigen zich af of de nummer 1 niet beter een andere productievere spits had gekocht voor hetzelfde geld. Maar zodra de motor was gestart, leek niets Janssen nog te stoppen met 14 doelpunten en 4 assists in 22 wedstrijden, waaronder vijf treffers in de laatste tien wedstrijden. Tegen Standard scoorde hij zijn tweede dubbel in de Pro League na die tegen Union eind augustus.

Dit seizoen weet Antwerp, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Club Brugge, hoe het moet profiteren van een voorsprong. Van de elf keer dat Antwerp bij rust aan de leiding stond, heeft het daarna geen enkel punt meer verloren. Het thuisrecord is ook indrukwekkend met 9 overwinningen, 1 gelijkspel en slechts 1 nederlaag, tegen leider KRC Genk.

© Belga Image

Rouches houden van rood

Tegen Antwerp kreeg Standard al zijn achtste rode kaart van het seizoen, miscchien als een ode aan het eigen shirt. De Rouches verloren afgelopen weekend zo Gojko Cimirot na twee gele kaarten. Daarmee ging de Luikse club over KV Oostende, dat dit seizoen al zeven spelers naar de kleedkamers zag gestuurd worden.

Philip Zinckernagel is goed voor twee rode kaarten en is samen met Abdulrazak Ishaq (Anderlecht), Alessandro Albanese (ex-Oostende, nu bij Virton) en Abakar Sylla (Club Brugge) de meest gestrafte speler in de competitie. In termen van gele kaarten zijn de Rouches rustiger met ‘slechts’ 48 stuks, waarmee ze op de zesde plaats staan. Seraing kreeg al de meeste waarschuwingen, 60 om precies te zijn.

De oninneembare vesting van KV Mechelen

Na afgelopen weekend staat KV Mechelen al op zeven ongeslagen thuiswedstrijden op een rij. De KaVé heeft niet meer verloren sinds de komst van Anderlecht op 9 oktober. Sindsdien wonnen ze van Standard, Eupen, Seraing (in de beker), Oostende en Kortrijk verslagen en werden ze op een gelijkspel gehouden tegen Zulte Waregem en Cercle. Zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de mannen van Steven Defour, die in het laatste duel konden rekenen op de terugkeer van een in vorm verkerende Nikola Storm (1 doelpunt en 1 assist), kunnen we niet echt zeggen dat ze de sterkste tegenstanders in de Pro League tegenkwamen in die reeks.

© Belga Image

De succesformule van Cercle

Cercle won de korte trip naar KV Oostende met het kleinste verschil, dankzij de winnende wissel van coach Miron Muslic. In de 88e minuut stuurde hij Dino Hotic in de strijd en drie minuten later scoorde die de winnende treffer voor de vereniging. Hij gaf meteen ook een knipoog naar zijn voormalige coach Dominik Thalhammer, die inmiddels aan de Belgische kust vertoeft.

Door het late tegendoelpunt leed KVO al zijn zesde nederlaag op rij. Sinds zijn eerste wedstrijd op de bank van de Kustboys (een 3-1-zege tegen KV Kortrijk) heeft Thalhammer in de competitie niets dan nederlagen gekend. Er is een wonder nodig om die neerwaartse spiraal te doorbreken.