Deen Brian Riemer nieuwe hoofdcoach van Anderlecht

Brian Riemer wordt de nieuwe hoofdcoach van RSC Anderlecht. De 44-jarige Deen volgt Felice Mazzu op, die eind oktober werd ontslagen. Riemer komt over van Premier League-club FC Brentford, waar hij assistent was van manager Thomas Frank.

Anderlecht was al even op zoek naar een opvolger voor Felice Mazzu, die eind oktober ontslagen werd na een slechte competitiestart. Beloftencoach Robin Veldman depanneerde ondertussen wel, maar hij gaf aan nog geen hoofdcoach te willen worden. Hij keert terug naar RSCA Futures.

‘Al van kindsbeen ken ik RSC Anderlecht als een grote club in het Europese voetbal. Ik ben dan ook erg trots om hoofdtrainer te worden bij een club met zo’n rijke geschiedenis’, zegt Riemer op de website van zijn nieuwe werkgever. ‘Uit mijn lange periode bij FC Kopenhagen weet ik wat het is om elke wedstrijd te moeten winnen en mee te strijden voor titels. De afgelopen jaren hebben we bij Brentford FC een heel andere maar niet te onderschatten missie volbracht door een voetbalcultuur en stabiliteit te installeren en de club uiteindelijk naar de Premier League te loodsen. Ik voel dat de tijd nu rijp is om de volgende stap te zetten en ik wilde die uitdaging enkel aangaan bij een club met uitgesproken ambities. Er is werk aan de winkel om het team terug te krijgen waar het hoort. Ik leef er vol vertrouwen naar toe.’

‘Brian heeft de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in de successen van Brentford. Hij is duidelijk klaar voor de volgende stap en we zijn erg blij dat we hem naar RSC Anderlecht hebben kunnen halen’, klint het bij CEO Sport Jesper Fredberg. ‘We hebben de tijd genomen om de juiste kandidaat te vinden, iemand die past bij de speelstijl en de langetermijnstrategie van deze club. Brian staat voor een duidelijke, dominante en attractieve speelstijl ,die goed past bij onze filosofie.’

Riemer staat voor zijn eerste job als hoofdcoach. In eigen land was hij bij Hvidovre, waar hij van 2004 tot 2008 de U19 onder zijn hoede had, wel even ad-interim (2008). Bij Kopenhagen was hij assistent (2012-2015) en trainer van de U19 (2009-2012 en 2015-2018), waarna hij naar Brentford trok om er assistent te worden van zijn landgenoot Thomas Frank. Als assistent van Ariël Jacobs mocht hij in 2013 de titel vieren met Kopenhagen.