Drie goals per wedstrijd: hoe Wouter Vrancken van KRC Genk een doelpuntenmachine maakte

Met een veel kwalitatievere kern dan die van KV Mechelen, maar met dezelfde gedurfde en altijd aanvallende ideeën, heeft Wouter Vrancken zijn start in Limburg niet gemist.

Zonder over al te veel spelers te beschikken die individueel het verschil konden maken, had Wouter Vrancken in Mechelen een voetbal geïnstalleerd dat keer op keer enorm veel kansen wist te creëren. In Limburg, met een op papier betere kern en met dezelfde ideeën, klikt alles nog beter in elkaar. De constante beweging van de Genkse aanvallers, met positiewisselingen, loopacties en het zoeken naar ruimte tussen de linies, zorgt iedere keer voor hoofdpijn voor de verdediging van de tegenpartij.

In vijf wedstrijden creëerde KRC Genk al 13,5 expected Goals en maakte er zelfs 15, vier meer dan de nummer twee in dat klassement, Westerlo (11). Een knap gemiddelde van 2,7 xG en 3 goals per wedstrijd en dat zonder zonder Cyriel Dessers, enorm actief sinds het begin van het seizoen.

Fullback als beste assistengever

Het bewijs dat het gevaar overal vandaan komt, is dat de huidige topassistgever in de Belgische competitie ook afkomstig is van de Limburgse club. De Colombiaanse fullback Daniel Munoz heeft al vier assists gegeven in vijf wedstrijden. Het zijn er evenveel als een andere verdediger, Louis Patris van OH Leuven.

We zeggen het al een paar weken, maar Mike Trésor is ook bij Genk zijn draai aan het vinden. De voormalige belofteninternational die vorig seizoen nauwelijks aan minuten kwam, heeft al drie doelpunten gemaakt en twee assists gegeven. Hij was dit seizoen al in vier van de vijf wedstrijden beslissend en wordt stilaan een van de sleutelspelers van het team.

Mike Trésor lijkt helemaal open te bloeien onder Vrancken. © GETTY

De enige zorg die Vrancken nog heeft, is het resultaat van deze zomermercato. De Limburgse club is de laatste maanden een duiventil en de nieuwe trainer zal in staat moeten zijn om de nieuwkomers te integreren. Nicolás Castro, die voor meer dan 3 miljoen werd aangetrokken, moet zich vooralsnog tevreden stellen met invalbeurten van een half uur of minder en Matías Galarza, die voor nog meer geld uit Argentinië kwam, moest het nog maar doen met zes minuutjes tegen Zulte Waregem.

Maar er is geen reden tot ongerustheid, want enkele spelers die vorig seizoen op een zijspoor waren beland, lijken het over te kunnen nemen en Vrancken kan ook rekenen op de jonge garde met Bilal El Khanouss en Andras Nemeth. Deze laatste liet zelfs Paul Onuachu op de bank en beloonde het vertrouwen van zijn coach tegen Zulte Waregem met zijn eerste treffer én assist van het seizoen.

Het valt ook af te wachten hoe de terugkeer van Ally Samatta naar de club waar hij 76 keer voor scoorde in 191 optredens zal uitdraaien. In ieder geval lijkt hij een nieuw wapen te zijn dat de aanvalsprincipes van zijn coach moeiteloos in praktijk kan brengen en wie weet zelfs Cyriel Dessers kan doen vergeten.

Wat kan Samatta dit KRC Genk bijbrengen bij zijn terugkeer? © Belga Image

Gunstig speelschema

Het voordeel dat Wouter Vrancken heeft bij het bouwen van een succesvol team is dat het speelschema haalbaar is met vorig weekend nog Cercle en over enkele dagen de trip naar Seraing. Begin september zal STVV een uitdaging zijn, niet alleen vanwege de kwaliteit van de tegenstand, maar ook omdat een derby altijd bijzonder is. Al is STVV qua ploeg opnieuw geen al te lastige tegenstander voor Vrancken en co.

Op 9 september reist Genk af naar het Dudenpark om het op te nemen tegen een Union dat niet zo sterk is als vorig seizoen, maar dat nog steeds verrassend voor de dag kan komen in eigen huis. Bovendien is het Brusselse team nog steeds een moeilijk te bespelen blok. Opnieuw een interessante test voor een ploeg die sterk is in het vinden van ruimtes.

Tenslotte ontvangt Genk op 16 september KAA Gent voor een tweede grote kraker dit seizoen, na de spektakelwedstrijd tegen Club Brugge op de openingsspeeldag. Tegen de ploeg van Hein Vanhaezebrouck zal Vrancken kunnen zien hoe zijn mannen vooruitgaan en of ze in staat zijn evenveel kansen te creëren tegen een betere tegenstander. Het beloven interessante weken te worden in de Cegeka Arena.