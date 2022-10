Drie wedstrijden tribune voor Jeunechamps, Arnstad mag vier matchen brommen

Het Disciplinair Comité voor het profvoetbal heeft dinsdagavond uitspraak gedaan over de schorsingen van de afgelopen twee speeldagen. José Jeunechamps, trainer van Seraing, sloeg een stafflid van Cercle en krijgt daarvoor vier wedstrijden schorsing, waarvan drie effectief. Kristian Arnstad (Anderlecht) krijgt voor zijn mep vier effectieve schorsingsdagen.

Net voor het einde van de wedstrijd Seraing-Cercle Brugge, bij een gelijke stand, ontstond er voor de banken van de twee ploegen een opstootje, na een fout van Vagner (Seraing). Op beelden is te zien hoe Jeunechamps van zijn technische zone naar het tumult loopt en een slag uitdeelt. Daarvoor kreeg hij, na VAR-interventie, rood van scheidsrechter Verboomen. De ontvanger van de slag was Bert De Ruyter, kinesist bij Cercle. Seraing hield het slechts op een stevig vastgrijpen van het slachtoffer. Het Comité legde ook 3.500 euro boete op. Kristian Arnstad (Anderlecht) werd een dag later van het veld gestuurd, na een elleboogslag in het gezicht van Tambedov (Zulte Waregem).

De fase gebeurde een twintigtal meter van het spel, waarbij Tambedov Arnstad, mogelijk foutief, vastgegrepen had. De reactie van Arnstad hoorde echter niet thuis op een veld, aldus het Comité. Volgens Anderlecht wilde de middenvelder zich alleen losmaken uit de grip van Tambedov. Naast de schorsing is er ook 4.500 euro boete. Nene Dorgeles krijgt twee wedstrijden schorsing voor zijn te intense tackle op Munoz, naast 2.500 euro boete.

Pape Gueye (Kortrijk) sloeg in de wedstrijd tegen Zulte Waregem in het gezicht van Perdichizzi, die slag komt hem nu op drie wedstrijden schorsing en 3.500 euro b De ploegen kunnen nog in beroep gaan tegen de straf, in dat geval wordt de zaak vrijdag behandeld door de Disciplinaire Raad. Voor Michael Ngadeu-Ngadjui (AA Gent) oordeelde het Comité tegen een verdere bestraffing. Zijn rode kaart tegen Union voor het tegenhouden van een kans op doel was genoeg.