Een Antwerpse muur, Standard met de voeten op de grond en doelpuntenfestival in Genk: dit was speeldag 13

De 13e speeldag was er een in het midden van de week. Wat moet u er van onthouden? Wij sommen enkele opvallende gebeurtenissen en cijfers op. Van de offensieve weelde bij KRC Genk tot de spitsproblemen bij Charleroi en de muur in Antwerpen.

Doelpuntenfestival in Genk, Paintsil bloeit open

Tegen Westerlo scoorde Genk 6 keer uit 24 (!) doelpunten. Met een gemiddelde van 2.53 doelpunt per wedstrijd zijn ze de best scorende ploeg van de JPL, met veel voorsprong op Union en Antwerp. Ter vergelijking: de laatste twee winnaars van de reguliere competitie, Union vorig seizoen en Club Brugge twee jaar geleden, hadden een gemiddelde van respectievelijk 2,29 en 2,14 doelpunten per wedstrijd na de eerste 34 wedstrijden van het seizoen. Zelden hadden we een kampioen die zo aanvallend dodelijk was als dit Genk. Als we 20 jaar teruggaan in de tijd vinden we dat enkel Club Brugge beter kon. Zij scoorden ooit 96 doelpunten in een seizoen, een gemiddelde van bijna 3 per wedstrijd.

De verdienste van Wouter Vrancken is dat hij enkele belangrijke spelers die het moeilijk hadden na een mercato die verstoord werd door transferspeculaties, zoals Paul Onuachu die zes doelpunten maakte in de laatste vier wedstrijden, nieuw leven heeft ingeblazen en dat hij spelers die nooit echt hadden overtuigd sinds ze voet zetten in de Cegeka Arena, heeft laten opbloeien. Het beste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de Ghanees Joseph Paintsil.

De vleugelspeler arriveerde in 2018, maar wist zich nooit in de basisopstelling te nestelen en werd in het seizoen 2020-21 zelfs uitgeleend aan Ankaragücü. Zijn doorbraak bij Genk verhinderd door de vorm van verschillende spelers, waaronder Theo Bongonda en Junya Itô, die deze zomer naar andere clubs vertrokken. Is het door hun vertrek dat de Ghanees nu openbloeit? Of is het de invloed van Wouter Vrancken?

Paul Onuachu en Daniel Munoz scoorden meermaals. © Belga

Waarschijnlijk een beetje van beide. Feit blijft dat de pocketvleugelspeler, die in Europa aankwam bij Ferencvaros, al (veruit) zijn meest productieve seizoen achter de rug heeft sinds zijn komst naar Genk. Vijf doelpunten en vier assists in 10 optredens, terwijl zijn record voor doelpunten in een seizoen drie en voor assists twee was. De Ghanees, geblesseerd sinds 11 september, had slechts zes minuten nodig om te scoren in zijn basiself tegen Westerlo. Tegen de Kemphanen gaf hij bovendien ook twee assists.Alleen tijdens zijn uitleenperiode in Turkije deed Paintsil het beter, met 11 doelpunten in 33 optredens, maar geen assists. Hij ligt duidelijk op koers om dat persoonlijke record te verbrijzelen. Hoewel in het voetbal het wiel soms heel snel draait, in de ene of de andere richting.

In de choreografie van dirigent Wouter Vrancken spelen de flankspelers een belangrijke rol. Tegen Westerlo werkte Daniel Muñoz, die de “verdedigende” rechterflank bezet, met succes een reeks van 31 passes af met de allures van een topspits. De statistieken van de Colombiaan zijn bijna identiek aan die van de vleugelspeler voor hem, Joseph Paintsil. Met zijn vier doelpunten en vijf assists is Muñoz zelfs beter dan Louis Patris, de andere verdediger met een onmiskenbare offensieve bijdrage in de Pro League. De Leuvenaar gaf evenveel assists, maar scoorde veel minder (slechts één keer). Het Colombiaanse equivalent op de linkerflank, Gerardo Arteaga, was minder doorslaggevend met slechts één assist.

Jean Butez, de echte muur van de Pro League

Simon Mignolet hier, Simon Mignolet daar. Er is niets dan lof voor het laatste bastion van ClubBrugge na zijn sprankelende optredens in de Champions Playoffs vorig seizoen en zijn nog indrukwekkendere optredens in de Champions League (tegen Atletico Madrid) of dit weekend tegen Anderlecht. Big Si lijkt zich op te werpen als de toekomstige Gouden Schoen, maar hij is niet de meest ondoordringbare laatste verdedigingslinie in de Pro League.

Die eer is toebedeeld aan een andere kwaliteitsdoelman, zei het eentje die soms vergeten wordt. Met 6 clean sheets doet Mingolet het minder goed dan Jean Butez. De Fransman heeft bijgedragen tot de uitstekende start van Antwerp aan het seizoen en hoewel zijn club 3 doelpunten heeft tegen gekregen in 9 minuten bij Standard, heeft hij in het totaal slechts 11 keer geïncasseerd. Tegen Oostende op donderdag hield hij opnieuw zijn de netten schoon en behaalde zo zijn zevende clean sheet van het seizoen. Natuurlijk kan de voormalige doelman van Moeskroen niet concurreren met Mignolet op het Europese toneel, want zijn club is uitgeschakeld en de Belg heeft vier clean sheets behaald in evenveel wedstrijden.

😍 Jean Butez est la dernière muraille de l’Antwerp ! #ANTKVO



🧤 7 clean sheets

⚽️ 11 buts encaissés

🥇 Meilleure défense de JPL pic.twitter.com/i40Hxljq3L — Ma Pro League (@MaProLeague) October 20, 2022

Dante Vanzeir is helemaal terug

Na een trage start en enkele teleurstellende optredens waarin hij met zijn hoofd ergens anders leek te zitten en duidelijk Deniz Undav miste, is Dante Vanzeir terug. Hij was beslissend in vijf van zijn laatste zes optredens voor Union en vond het net in zijn laatste vier competitiewedstrijden. Vanzeir scoorde tegen Leuven en Cercle voordat hij twee keer scoorde en een assist gaf in Oostende.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over zijn doelpunten tegen Braga. Kunnen zijn acht doelpunten en twee assists in 17 optredens dit seizoen zijn bod op Qatar kracht bijzetten? Het antwoord is misschien niet ja, tenzij hij meer biedt in zijn volgende twee wedstrijden op het Europese podium.

🥵 Dante Vanzeir est définitivement de retour #USGGNT



⚽️ vs Louvain

❌ vs Braga

⚽️ vs Cercle Brugge

⚽️ vs Braga

⚽️⚽️🎯 vs Ostende

⚽️ vs La Gantoise pic.twitter.com/4c3qt2Qmap — Ma Pro League (@MaProLeague) October 19, 2022

De kansen zijn snel gekeerd voor Mazzu… en voor Zinho Gano

Twee maanden geleden was Felice Mazzù de nieuwe T1 van RSCA met het 4e beste rapport aller tijden. Nu heeft hij het op twee na slechtste rapport aller tijden na 7 punten op 27 in de competitie. Het roer is snel omgeslagen zijn voor de voormalige trainer van Charleroi en Union, die er niet in slaagde zijn filosofie over te brengen in de kleedkamer van de meest succesvolle club van het land. Of het nu een mismatch was vanaf het begin of een slachtoffer van een mislukte transferperiode, moet iedereen zelf uitmaken.

De nederlaag tegen Zulte Waregem is des te moeilijker te slikken, want naast het turbulente scenario van de wedstrijd had de Brusselse ploeg geen nederlaag meer geleden tegen Essevee sinds… 2016.

😬 Anderlecht n'avait plus perdu contre Zulte depuis 2016 #ZWAAND



📅 16 dernières confrontations

✅ 13 victoires d'Anderlecht

➖ 2 nuls

❌ 1 victoire de Zulte pic.twitter.com/7abioWuiZj — Ma Pro League (@MaProLeague) October 20, 2022

In de laatste 15 ontmoetingen hadden de Mauves dertien keer gewonnen en slechts twee keer gelijkgespeeld. De laatste tegenslag kwam op speeldag15 van het seizoen 2016-17, toen een andere soms verguisde coach, René Weiler, op de bank zat van de meest succesvolle club van België. Anderlecht was toen in crisis in het Astridpark, want ze stonden slechts zesde in de competitie, acht punten achter de toenmalige voorlopige leiders, Zulte Waregem.

De Mauves wonnen uiteindelijk voor de laatste keer in hun geschiedenis de titel, en hadden ook een goede reeks in Europa met een nipte Europa League exit tegen Manchester United.

Kan Mazzu hopen op een vergelijkbaar resultaat? Dat is moeilijk voor te stellen, aangezien Anderlecht pas op de negende plaats staat, buiten Play-offs 1 en 2, en met al 12 punten achterstand heeft op de top vier. Laten we het niet eens hebben over koploper Genk, die 18 punten voor staat op RSCA…

Al zeg je best nooit nooit, en de beslissende held van gisteravond, Zinho Gano, kan dat beamen. Hij werd aan het begin van het seizoen door Mbaye Leye op de zwarte lijst gezet, maar werd vorige week weer opgenomen in het seniorenteam en lijkt de geluksbrenger van een Essevee dat sindsdien zes op zes pakte, met twee doelpunten van zijn invaller.

💡 Et si Gano était l'Homme providentiel … #ZWAAND



👕 Monté en jeu

⚽ vs Courtrai

✅ 3 points pris



👕 Monté en jeu

⚽ vs Anderlecht

✅ 3 points pris pic.twitter.com/RpANcehsNy — Ma Pro League (@MaProLeague) October 20, 2022

Standard houdt de voeten niet op de grond

Sinds de komst van Ronny Deila lachen de rouches weer, met een harde speelstijl die past bij de filosofie van de club en een hoog energieniveau dat voorlopig alleen tegen de topteams tot uiting komt. Ze versloegen Club Brugge en Antwerp telkens met 3-0, maar leden daarna een nederlaag tegen twee ziek geachte ploegen: Seraing en FC Mechelen.

Na de demonstratie tegen Club, die zelf van een Europese wolk donderden na een overwinning tegen Porto. Verloor Standard thuis met 0-2 tegen degradatiekandidaat Seraing. Toen zestiende met een rapport van twee overwinningen en 7 nederlagen. Nadat de Rouches dit weekend Antwerp van de mat speelden draaide de wedstrijd van de bevestiging opnieuw uit op een sissers. Tegen ex-kapitein en clublegende Steven Defour verloren de rouches met 2-0.

Steven Defour aan de zijlijn. © Belga

Muslic-effect bij Cercle?

Miron Muslic arriveerde bij Cercle Brugge samen met Yves Vanderhaeghe na een T1-ervaring bij SV Ried in Oostenrijk die enkele maanden eerder eindigde. Hij bleef slechts zes wedstrijden assistent van de huidige Oostendse coach, want die werd ontslagen. Daarna ging hij verder als assistent voordat hij het stokje overnam van zijn landgenoot Dominik Thalhammer, die na 27 wedstrijden werd ontslagen. De in Bosnië geboren 40-jarige lijkt dezelfde spelprincipes te delen als de voormalige mentor van het LASK en het Oostenrijkse vrouwenelftal. Behalve dat het recept in zijn geval dit seizoen beter lijkt te werken.

🤗 Peut-on considérer les débuts de Muslic comme réussis ? #SERCER



✅ vs La Gantoise (3-4)

❌ vs Union St-Gilloise (2-1)

✅ vs Eupen (5-1)

✅ vs Seraing (0-1) pic.twitter.com/gyedsUE59G — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

Een Carolo op zoek naar doelpunten.

Nadir Benbouali, gekocht van Paradou in de Algerijnse competitie, waar hij 14 doelpunten maakte in 29 optredens, heeft het moeilijk om zich aan te passen aan het Belgische voetbal. Hij heeft dit seizoen in 340 minuten geen enkele keer het net gevonden, of een assist gekeven. Toen hij gekocht werd voor 750.000 euro, hoopte Mehdi Bayat met hem net zo’n goede deal te sluiten als met Adem Zorgane. Maar we zijn er nog lang niet, ook al zullen we deze twee zeer verschillende profielen niet met elkaar vergelijken.

Een Leuvenaar op zoek naar punten

Een spits zien scoren is geweldig, maar als de resultaten niet volgen, heb je er niet veel aan. In acht optredens voor OHL heeft Mario Gonzalez al evenveel doelpunten gemaakt, waarvan vijf in de laatste drie wedstrijden. De mannen van Marc Brys hebben echter niet kunnen profiteren van zijn vormpiek , want ze hebben in de laatste drie wedstrijden slechts drie van de negen punten verzameld en hebben sinds de komst van de Spanjaard “slechts” 11 op 24 punten gepakt. Maar de efficiëntie van de speler, overgenomen van Tenerife,kan misschien nog een paar miljoen in de kas brengen als hij zijn waanzinnige tempo voortzet.

🔥 Mario Gonzalez est en FEUUUU avec l'OHL #EUPOHL



📅 3 matches

⚽ 4 buts

🎯 1 assist délivrée pic.twitter.com/BQ8kKo7j6L — Ma Pro League (@MaProLeague) October 18, 2022

