Eerste ontslag van het seizoen: KV Kortrijk neemt afscheid van coach Belhocine

Karim Belhocine is niet langer de coach van KV Kortrijk. Dat hebben de Kerels, die uit hun eerste zes wedstrijden in de Jupiler Pro League slechts vier punten puurden, maandag bevestigd. Belhocine is de eerste trainer die dit seizoen moet opstappen in eerste klasse. Een naam van een opvolger is er nog niet.

De 44-jarige Belhocine volgde in oktober vorig jaar in het Guldensporenstadion de Sloveen Luka Elsner op, die kort voordien naar Standard vertrokken was. De Algerijnse Fransman voetbalde van 2008 tot 2011 voor KV Kortrijk, de eerste drie jaar waarin de club weer in eerste klasse speelde. Vier jaar later was hij bij KVK terug als assistent van Johan Walem. Op 8 februari 2016 werd hij een eerste maal hoofdtrainer. In oktober 2017 haalde Hein Vanhaezebrouck Belhocine als assistent naar RSC Anderlecht. Nadien was hij nog werkzaam als hoofdtrainer bij Sporting Charleroi.

Dit seizoen wilde het niet lukken voor KVK, dat enkel op de tweede speeldag op bezoek in Seraing een driepunter (0-1) veroverde. Behalve nog een gelijkspel op de derde speeldag thuis tegen Sint-Truiden (0-0) ging Kortrijk al viermaal de boot in. Afgelopen weekend was Standard met 0-1 te sterk in West-Vlaanderen, die in de stand op de zeventiende en voorlaatste plaats hangen met vier punten.

‘De club bedankt Karim voor zijn inzet en toewijding en wenst hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière’, klinkt het in een beknopte mededeling van Kortrijk.