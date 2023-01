Eerste transfer is binnen: Anderlecht haalt Deen Anders Dryer voor 4 miljoen euro

Anderlecht heeft zijn eerste inkomende transfer van deze winter beet. Paars-wit kondigde zondag de komst van winger Anders Dreyer aan. De 24-jarige Deen maakt de overstap van FC Midtjylland en ondertekende in het Lotto Park een contract voor 4,5 seizoenen. Met zijn overstap zou zo’n vier miljoen euro gemoeid zijn.

Anderlecht is voor Dreyer de vijfde club buiten Denemarken. Eerder was hij met wisselend succes aan de slag bij het Engelse Brighton, het Schotse St. Mirren, het Nederlandse Heerenveen en het Russische Rubin Kazan. Bij Midtjylland was hij de voorbije jaren goed voor 35 goals en 29 assists in 110 wedstrijden.

‘Dit was een unieke kans om een speler als Anders binnen te halen’, zei een opgetogen CEO Sports Jesper Fredberg op de website van Anderlecht. ‘Anders is een echte team player, hij is beslissend en heeft veel individuele kwaliteiten. Als hardwerkende en slimme speler is hij even goed zonder bal. Hij is jong, maar heeft wel al veel ervaring op zijn teller. En bovenal passen zijn kwaliteiten perfect bij de speelstijl die we bij de club aan het implementeren zijn. We hebben Anders ook leren kennen als iemand met een goede mentaliteit, wat voor ons ook belangrijk is.’

Dreyer telt twee caps bij de Deense nationale ploeg op zijn actief. De Deen moet paars-wit de komende weken mee uit de malaise helpen. De recordkampioen is na negentien speeldagen in de Jupiler Pro League elfde, met 23 punten. Deze middag (13u30) speelt Anderlecht op het veld van kampioen Club Brugge. Zaterdag raakte bekend dat Wouter Vandenhaute een stapje terug zet en voortaan ‘niet-uitvoerend voorzitter’ van de club is. Kenneth Bornauw en Jesper Fredberg nemen de dagelijkse leiding over.