Etienne Davignon: ‘Marc Coucke heeft het niet slecht gedaan voor Anderlecht’

Het gaat van kwaad naar erger voor Anderlecht. Toch blijft Etienne Davignon, supporter in hart en nieren en sleutelfiguur bij de overname door Marc Coucke, hoopvol voor de toekomst. Zo vertelt het icoon van de Belgische economie in zijn afscheidsinterview bij onze collega’s van Trends.

U bent een vurig supporter van Anderlecht en ook een sleutelfiguur bij de financiële redding van de club. Zou u het nu nog op dezelfde manier aanpakken?

Etienne Davignon: ‘Misschien had ik anders gehandeld met bepaalde personen, maar fundamenteel had ik hetzelfde gedaan. De familie Van den Stock wilde de club verkopen. Ik kan niet zeggen dat Marc Coucke, voor wie ik respect heb, het slecht heeft gedaan voor Anderlecht. Voor hem was het toen niet de beste beslissing. Ik denk dat de structuur van de club nu zo goed als mogelijk is. De sportieve resultaten zijn een ander paar mouwen. Maar daar moeten de spelers voor zorgen, niet de aandeelhouders.’

Maar u blijft achter de keuze voor het bod van Marc Coucke staan?

Davignon: ‘Er was geen alternatief. Alles is professioneel gedaan, met een virtuele dataroom (voor boekenonderzoek, nvdr) enzovoort, volgens de regels die gelden voor de verkoop van een gewoon bedrijf. En op die basis was het bod van Coucke het beste.’

Hoewel vastgoed- en bouwondernemer Paul Gheysens meer bood.

Davignon: ‘Nee, dat was niet zo. Er was maar één definitief bod zonder voorwaarden, en dat was dat van Marc Coucke. De andere waren voorwaardelijk. Daarover moest nog onderhandeld worden. En voor de eigenaar is het beter één vogel in de hand te hebben dan twee of tien in de lucht.’

De resultaten vallen nog altijd tegen. Bloedt uw paars-wit hart?

Davignon: ‘Zeker. Ik ga nog altijd naar de thuiswedstrijden kijken. Je moet ook in slechte tijden supporter zijn, niet alleen wanneer je ploeg wint.’

