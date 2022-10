Eupen boekt tweede thuiszege van het seizoen tegen OHL, Charleroi in tumultueus gelijkspel tegen Kortrijk

Eupen heeft dinsdagavond op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League zijn tweede thuiszege van het seizoen geboekt tegen OH Leuven: 4-2.

De Leuvenaren hadden nauwelijks 8 minuten nodig om zich op voorsprong te hijsen am Kehrweg. Mario Gonzalez kon moederziel alleen inkoppen op corner en liet Lennart Moser kansloos. De Oostkantonners waren niet van slag en hingen de bordjes opnieuw in evenwicht door toedoen van Regan Charles-Cook (24.), die een voorzet/schot van Konan N’Dri aan de verste paal in het dak van het doel ramde.

Lang stond het echter niet gelijk: de bal ging vrijwel meteen op de stip aan de overzijde na handspel van Rune Paeshuyse en Gonzalez (26.) stuurde Moser vervolgens de verkeerde kant uit. Ook de Panda’s kregen met de rust in zicht een penalty toegekend nadat Ewoud Pletinckx de bal met de hand beroerde.

Stef Peeters (45.+2) nam zijn verantwoordelijkheid en bracht de thuisploeg een tweede keer langszij met een knal door het midden. In de tweede helft ontpopte Eupen zich tot de betere ploeg, maar het mocht van geluk spreken dat Gonzalez een nieuwe strafschop onbesuisd naast keilde in de 61e minuut en zo zijn hattrick de nek omwrong.

Even later haalde Peeters opgelucht adem toen hij een vrije trap tegen het eigen doelkader devieerde. N’Dri zag zich in het laatste kwart van de wedstrijd de 3-2 eerst door de neus geboord worden na voorafgaand buitenspel. Gary Magnée lukte met nog een kwartier te gaan wel een geldig doelpunt en N’Dri (86.) gooide de partij zelfs volledig op slot.

Eupen verlaat dankzij de zege de gevarenzone. Het staat nu met 12 punten op de 12e plaats. OHL is zevende met 20 punten.

Wedstrijd stilgelegd

Charleroi gooide de winst te grabbel gegooid tegen KV Kortrijk. Het werd 2-2 in Henegouwen. De partij werd na de late gelijkmaker een tijdje gestaakt nadat misnoegde thuisfans vuurpijlen op het veld gooiden.

Daan Heymans (27.) opende net voor het halfuur de score voor de gastheer en de Malagassische aanvoerder Marco Ilaimaharitra (42.) verdubbelde de bonus in het slot van de eerste helft.

De Kerels domineerden de Carolo’s na de pauze. Dat resulteerde in de snelle aansluitingstreffer van Habib Gueye (52.) en de late gelijkmaker van Felipe Avenatti (88.), waarop thuissupporters hun ongenoegen lieten blijken en de wedstrijd onderbroken werd.

Na de hervatting voorkwam Marko Ilic met een geweldige redding dat de drie punten alsnog op Mambourg bleven.

Charleroi staat tiende met 16 punten. Kortrijk bevindt zich pas op de zeventiende en voorlaatste plaats met 11 eenheden.