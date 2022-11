Eupen verschalkt Standard met twee late doelpunten

Eupen heeft zaterdagavond op de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League Standard geklopt met 2-0 na twee late doelpunten. Beide teams beëindigden de wedstrijd met een man minder.

Standard blijft vijfde in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 28 punten, maar laat na om Club Brugge en Union Sint-Gillis (beiden 32 ptn) onder druk te zetten. Eupen rukt op zijn beurt op naar de veertiende positie met 15 eenheden. Een goedgevuld Kehrwegstadion kreeg in de eerste 45 minuten geen goals te zien. Zo’n tien minuten voor rust bracht Eupen-doelman Lennart Moser redding op de doellijn en zag Regan Charles-Cook bij de daaropvolgende tegenstoot zijn openingsdoelpunt geannuleerd worden na voorafgaand buitenspel.

Philip Zinckernagel incasseerde in de extra tijd van de eerste helft een rechtstreekse rode kaart, nadat hij na een slechte controle zijn studs op het scheenbeen van Rune Paeshuyse plantte. Halverwege de tweede helft kreeg ook de pas ingevallen thuisspeler Jérôme Déom rood voor een aanslag op de kuit van Marlon Fossey. In het slotkwartier legde scheidsrechter Wesli De Cremer de bal op de stip na handspel van Nicolas Raskin. Dat was een kolfje naar de hand van Stef Peeters (78.), die Arnaud Bodart kansloos liet. Djeidi Gassama (90.+1) legde nog een tweede treffer in het mandje in blessuretijd.

Eerder op de dag gooide KV Mechelen een dubbele bonus te grabbel tegen Zulte Waregem (2-2), versloeg Cercle Brugge OH Leuven in blessuretijd (2-1) en ging STVV op en over Seraing in een dol slot (1-2).