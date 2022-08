Eupen wint in Westerlo na late goal en gemiste penalty: 0-1

Eupen heeft zondagavond in de afsluiter van de zesde speeldag van de Jupiler Pro League voor het eerst in bijna een jaar tijd buitenshuis mogen vieren. Westerlo werd het kind van de rekening na een late goal: 0-1. De thuisploeg miste in de laatste minuten een strafschop.

Zowel de Kemphanen als de Panda’s tellen zes punten en staan daarmee als twaalfde en veertiende in de buik van het klassement in de Belgische hoogste voetbalafdeling.

Een gesloten eerste helft werd overschaduwd door een ogenschijnlijk zware blessure van Jan Bernat, die aangeslagen per brancard van het veld gedragen moest worden.

Na de pauze zat het venijn in de staart. Isaac Nuhu (84.) nam Sinan Bolat te grazen met een geplaatst schot. In blessuretijd kreeg Westerlo van op elf meter nog een uitgelezen kans om gelijk te maken, maar Lennart Moser ontpopte zich tot de Eupense held met een cruciale penaltyredding op de poging van Tuur Dierckx.

Eerder op de dag behield Antwerp na de verplaatsing naar AA Gent zijn perfect rapport aan kop van het klassement met een 1-2 overwinning, leverde een late ingeving van Selim Amallah Standard een 0-1 zege bij KV Kortrijk op en overleefde Union Sint-Gillis in de Brusselse derby tegen RSC Anderlecht een slotoffensief (2-1).