Opnieuw drie zeges en een gelijkspel voor de Belgische ploegen in Europa. Na twee speeldagen is België – samen met Hongarije – het enige land in de Europese competities waarvan de clubs nog geen enkele match verloren hebben. Maar waarom krijgen ze de stadions dan niet gevuld?

Union speelt thuis tegen Racing Genk voor iets meer dan 7.000 fans. Maar naar het King Power at Den Dreef Stadion zakten gisteravond slechts iets meer dan 4.000 Unionisten af voor de Europa Leagueconfrontatie met Malmö. Omdat de thuishaven verouderd is, moet Union van UEFA uitwijken. Maar Leuven… dat is toch niet onoverkomelijk voor de Brusselse fans?

‘Tegen Rangers is het wel gelukt om het stadion uit te verkopen’, zegt Union-woordvoerder Maarten Verdoodt. ‘Dat was een iets grotere naam, dat zal wel een rol spelen. En intussen is het september, de school is gestart, de match is op een donderdagavond om 21 uur…’

Uit een enquête van de club is gebleken dat 75% van de trouwe fans met het openbaar vervoer naar het Joseph Marienstadion komt. Het is wat omslachtiger om met trein of bus naar Leuven te komen. De ticketprijzen zijn nochtans schappelijk gehouden: zo kost het mini-abonnement voor een plek achter de goal 60 euro voor drie matchen.

‘We verwachten nu wel beterschap’, zegt Verdoodt. ‘De resultaten zijn prima en we gaan nog wat acties organiseren. Maar de tijdsgeest speelt toch ook een rol: de mensen letten op hun geld.’ Of de Europese thuismatchen dan nog wel iets opbrengen voor de club, aangezien ze huur moeten betalen voor het stadion? ‘We mikken op break-even en er zijn uiteraard nog de bonussen van UEFA als je punten pakt’, zegt Verdoodt.

Buiten op de hoofdtribune vonden niet veel Unionsupporters de weg naar het Leuvens King Power at Den Dreef. © Belga Image

PSG of Leverkusen

De eerste thuismatch in de Champions League een goeie week geleden betekende voor Club Brugge al meteen een eerste overwinning tegen Bayer Leverkusen (1-0). Jan Breydel kolkte met 21.000 aanwezigen. Dat hadden er nog enkele duizenden meer kunnen zijn. Navraag leert dat de verkoop van abonnementen voor de Champions League-groepsfase minder is dan vorig seizoen. Daar zitten Messi, Neymar en Mbappé voor iets tussen. Een eerste thuismatch versus PSG zoals vorige campagne of Leverkusen, het scheelt toch een serieuze slok op een borrel…

Dit keer was de beslissingsperiode voor de fans ook veel korter. De loting was donderdag 25 augustus en nog geen twee weken later was er al die eerste thuismatch. Dat moet allemaal zo snel gaan omdat de kalender volgepropt is en alle competities veel sneller meoeten afgehaspeld worden. Grote boosdoener: het WK in Qatar.

Voor de komende wedstrijden in oktober tegen Atlético Madrid en Porto verwachten ze in Jan Breydel wel meer volk. De prima resultaten moeten een boost geven aan de losse ticketverkoop.

Ook het Jan Breydelstadion raakte niet volledig gevuld voor de eerste groepswedstrijd van Club in de Champions League. © Belga Image

Veel voetbal op tv

Wat te denken van KAA Gent? Op televisie kon je niet genoeg herhalingen zien van de spectaculaire bicycle kick van Vadis Odjidja die met dat fraaie doelpunt de overwinning al vroeg veiligstelde tegen Shamrock Rovers. Maar dit soort goals wil je toch beleven in een sfeervol stadion? Amper 7.813 zielen in de Ghelamco Arena zagen hun aanvoerder de prachtige 3-0 maken. Het stadion met een capaciteit van iets meer dan 20.000 oogde vanuit sommige standpunten akelig leeg. Is het de Conference League die niet kan boeien? Of het lastige uur op een dag midden in de week?

Anderlecht en Silkeborg IF speelden op speeldag 1 van de Conference League voor een kleine 12.000 voetballiefhebbers in het Lotto Park. Volgens sporteconoom Wim Lagae van de KU Leuven speelt een mix van factoren, waaronder zeker ook het grote voetbalaanbod op televisie. ‘Als je alle afwegingen maakt als supporter, waarom zou je dan nog de verplaatsing naar het stadion maken? De die hards zullen altijd blijven komen, weer of geen weer, crisis of niet, maar de gelegenheidssupporters kiezen vaak voor de meest comfortabele manier om te kijken: voor de buis dus.’

Een heel seizoen bikkelt je favoriete ploeg om Europees voetbal te halen en dan haakt een deel van de supporters af. Het blijft toch opmerkelijk. Als de Belgische ploegen op hetzelfde elan doorgaan, lukt het misschien wel om meer fans uit hun zetel naar het stadion te lokken.