Fábio Silva over zijn stap naar Anderlecht: ‘Bij de bekerfinale had ik al beslist dat ik wou komen’

Fábio Silva groeide in geen tijd uit tot publiekslieveling bij Anderlecht. Sport/Voetbalmagazine sprak met de jonge Portugees, onder meer over de onderhandelingen met paars-wit.

Anderlecht was er heel vroeg bij om jou te strikken. De eerste contacten dateren al van tijdens de winterstop. Waarom heeft het zo lang geduurd voor je huurovereenkomst getekend was?

Silva: ‘In januari hoorde ik van mijn vader en makelaar voor het eerst dat er een opportuniteit was om uitgeleend te worden aan Anderlecht. Wolverhampton wilde niet meewerken aan een tussentijdse transfer, maar met Anderlecht bleven we de maanden daarna contact houden. We werden uitgenodigd op de bekerfinale tegen AA Gent en in mijn hoofd had ik al beslist dat ik voor Anderlecht wilde voetballen. Ik heb toen ook aan het bestuur duidelijk gemaakt dat Anderlecht voor mij de juiste stap was om vrijuit te kunnen spelen en mij weer te verzoenen met het voetbal.’

Was het geen risico om naar Anderlecht te komen? Tussen het moment dat je de bekerfinale tegen AA Gent bijwoonde en het officialiseren van je transfer vertrok Vincent Kompany. Bovendien waren er geen garanties dat Anderlecht de groepsfase zou halen in de Conference League. Hebben die twee zaken jou niet aan het twijfelen gebracht?

Silva: ‘No, man. Ik heb nooit getwijfeld om naar Anderlecht te komen. Ik had andere opties – een van die clubs zit zelfs in de Champions League – maar Anderlecht was de juiste move in mijn carrière. De club wilde mij echt en dat gevoel was wederzijds. Daarna was het aan de clubs om eruit te komen.’

Je beleefde tegen Oostende een droomdebuut en je bent nu al de publiekslieveling van het Lotto Park. Hoe heb je de voorbije weken beleefd?

Silva: ‘Ik heb er echt van genoten. Een heel stadion jouw naam horen zingen… Crazy! Ik sta dus elke morgen op met een glimlach op mijn gezicht. Ik denk telkens: let’s go training. Als ik er gelukkig bij loop, dan ben ik op het veld ook een betere voetballer.’

Je hebt een neus voor doelpunten en het valt op dat je alle facetten beheerst. Je scoorde al met een strak schot, met het hoofd, met een opwippertje, …

Silva: ‘Wie mijn kopbaldoelpunt tegen STVV heeft gezien, zal nooit gedacht hebben dat ik tot vorig seizoen eigenlijk niet kon koppen. Ik weet waar ik goed in ben, maar ik train om mijn niveau op te krikken. Ik heb een behoorlijke rechtervoet, maar aan mijn linkervoet is er nog wat werk. Ik trek mijn streng op voorzetten en nu wil ik mijn schoten vanop afstand perfectioneren. Ik kan hoog springen, maar mijn timing kan beter. Als je hard genoeg werkt, krijgt je wat je verdient. Daarom wil ik niets aan het toeval overlaten.’

Zegt het iets over jouw skills dat er geen lucky goal tussen zat?

Silva: ‘Begrijp mij niet verkeerd: je moet soms geluk hebben. Maar geluk komt niet op bestelling, je moet het zelf afdwingen. Ik zie mezelf als een complete aanvaller, maar ik ben nog geen afgewerkt product. Dat kan ook niet op je twintigste. Ik ben wel een betere versie van mezelf in vergelijking met vorig seizoen.’

