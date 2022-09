Ferran Jutglà speler van de maand, Wouter Vrancken beste coach

De Spanjaard van Club Brugge verslaat een duo uit Limburg. Genk troost zich met titel van coach van de maand voor Wouter Vrancken

Rekening houdend met de eerste zes speeldagen van het seizoen, en dus ook een paar in juli, krijgt Ferran Jutglà de eerste trofee voor speler van de maand in handen. De Spanjaard, die in de zomer van Barcelona naar Brugge verhuisde, hield zich niet in bij zijn kennismaking met het Belgische voetbal. Hij is een goaltjesdief, aanspeelpunt, dribbelaar en hij heeft een spelinzicht waardoor hij ook fungeert als assistgever. Een zeer compleet palet, waardoor hij zich al snel in de harten van onze lezers speelde en zo de twee Genkies Mike Trésor en Bryan Heynen voorbleef in de verkiezing, nochtans twee erg belangrijke pionnen in het meest spectaculaire team van het seizoensbegin.

Ter compensatie werd Wouter Vrancken door u verkozen tot beste coach van het begin van het seizoen, vóór Mark van Bommel met zijn perfecte start en Marc Brys die telkens weer laat zien dat hij de plannen van de topclubs weet te dwarsbomen, met open en verticaal voetbal.