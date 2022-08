Ferran Jutglà: waarom de Clubaanvaller een atypisch profiel heeft voor 1A

De grote zomertransfer van Club Beugge was in zijn eerste optredens op Belgische bodem is al vijf keer beslissend geweest. Een Spaanse liefde voor de bal gecombineerd met Chileense dijen richtte al veel schade aan in 1A.

Hoewel Barcelona eigenlijk pas laat in de opleiding van Ferran Jutglà passeerde, past zijn voetbal perfect bij de club. De Catalaan is net zo dol op de bal als op doelpunten, waardoor hij waar hij maar kan opduikt op het middenveld om zijn teamgenoten te helpen, de bal aan hen afgeeft en dan de ruimte opzoekt om de bal vervolgens weer in de voeten te krijgen.

Ondanks zijn associaties met de Spaanse stijl en zijn atypische profiel in een competitie die dol is op twee meter lange spitsen, liggen de wortels van zijn spel in Zuid-Amerika. Zijn twee assists zijn een bewijs van zijn liefde voor het passenspel, maar Jutglà heeft ook de dijen van een echte Chileense spits, waarmee hij als aanspeelpunt in de spits kan dienen voor de ploeg, alvorens in de diepte te duiken. Bewegingen die zijn teamgenoten bij Club nog onder de knie moet krijgen, maar die zich nu al uitbetalen in doelpunten.

Met Skov Olsen, Lang of Sowah?

De Spanjaard heeft in ieder geval al indruk gemaakt bij zijn eerste optredens op Belgische bodem, want in vijf optredens heeft hij al drie doelpunten en twee assists achter zijn naam staan. Veelbelovende statistieken die ervoor zorgen dat de fans van blauw-zwart mogen dromen van een geweldige aanval met ook nog Andreas Skov Olsen die dit seizoen het elan van vorig jaar doortrekt met al 9 doelpunten en 9 assists in 21 optredens voor Club Brugge. Als je alle wedstrijden, inclusief vriendschappelijke wedstrijden, meerekent waarin Ferran Jutgla heeft gespeeld, heeft hij ook al die cijfers met 9 doelpunten in 8 partijen.

In de eerste twee wedstrijden speelde hij naast Noa Lang en was hij in de winst tegen KRC Genk goed voor twee assists. De veelbelovende samenwerking tussen de Spanjaard en de onstuimige Nederlander leverde niet dezelfde vonken op aan de Kehrweg van Eupen waar, ondanks een doelpunt van Jutglà, de mannen van Carl Hoefkens met een nederlaag terug naar West-Vlaanderen keerden.

© Belga Image

Tegen Zulte Waregem ontbrak het de Belgische kampioen aan ideeën en werd de Spaanse spits gekoppeld aan Kamal Sowah, een speler die veel geld heeft gekost en die de Club nieuw leven wil inblazen. Het duo was effectiever op het veld van Den Dreef, dat Sowah goed kent uit zijn tijd bij de Leuvenaars. Maar het waren de loop- en passeervaardigheden van de voormalige Barçaman die de aandacht trokken van de toeschouwers in het Leuvense stadion. Ferran Jutgla scoorde zijn tweede doelpunt van het seizoen met een koelbloedigheid die nu al de harten van de Belgische voetballiefhebbers heeft veroverd.

Opnieuw hetzelfde duo stond een week later aan de aftrap tegen KV Kortrijk en het was meteen raak. Al in de vierde minuut opende de Spaanse nieuwkomer bij Club de score, al kende blauw-zwart nog een moeilijke avond met uiteindelijk een 2-1-zege. Het zijn alleszins allemaal veelbelovende signalen die we krijgen van de Catalaanse spits. Nu is het zaak om die te bevestigen.