Francky Dury wordt 65: ‘Wat er bij Zulte Waregem gebeurt, daar bloedt mijn hart van’

De ex-coach van Zulte Waregem mag dinsdag 65 kaarjes uitblazen. De Krant van West-Vlaanderen zocht hem op voor een gesprek over, natuurlijk, zijn Essevee. ‘Ik ga nog eens naar het stadion als ze bovenaan meedoen.’

Op 17 december 2021 veranderde het leven van Francky Dury. Een drukke agenda die alleen maar rond voetbal draaide, werd plots een lege agenda. ‘Voetbal slorpte veel tijd op. Je kan niet geloven hoe hard ik me nu jeun. Het gevoel van vrijheid is fantastisch. Samen met gezondheid ervaar ik vrijheid als de twee grootste rijkdommen die er bestaan. Genieten komt nu op de eerste plaats. Mijn dagen vul ik met fietsen, wandelen, lopen en sinds kort padel. Hier wat verderop is er een complex van Yves Lampaert. Samen met vrienden hebben we een WhatsApp-groepje en gaan we regelmatig een balletje slaan. Ik vind het belangrijk om de conditie te onderhouden. Deze morgen (dinsdag, red.) ben ik anderhalf uur gaan wandelen in de Gavers.

‘Verder ben ik nog naar de Europese matchen van Club en Anderlecht gaan kijken. Ik verveel me niet. Of ik geen fulltime analist wil worden? Ze mogen me altijd bellen, maar ik ga dat niet op wekelijkse basis doen. En verplaatsingen naar Eupen of Seraing doe ik ook niet.’

Dury gaat dus vaak nog naar matchen kijken. Aan de Gaverbeek kwam hij sinds zijn vertrek echter nog niet. ‘Ik doe dat liever als ze bovenaan het klassement meedraaien. Na elke verloren match krijg ik veel berichten of ik niet terugkeer. Maar laat het me nog eens duidelijk stellen: een terugkeer is uitgesloten. Of ik nog andere aanbiedingen kreeg? Heel vaag. Voorlopig is er geen sprake van een project dat mij zowel sportief als financieel kan bekoren.

‘Wat er in Waregem gebeurt, daar bloedt mijn hart van’, gaat Dury verder. ‘Ik reken dat je 35 à 40 punten nodig hebt voor het behoud. Met 5 op 30 zal het tij dus heel snel moeten keren. Van de zeven matchen voor het WK, moet je er toch drie à vier kunnen winnen. Als kleinere ploeg rijd je met een deux-chevauxtje tegen Ferrari’s en Porsches. En je moet elk jaar zorgen dat je wagen goed onderhouden wordt en een vitesse bijschakelen.’

