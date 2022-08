KRC Genk heeft op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League een makkelijke overwinning op het veld van Seraing behaald: 0-4.

KRC Genk behaalt zo zijn vijfde zege op rij in de Jupiler Pro League, met dank aan doelpunten van Mike Trésor (30. en 66.), Joseph Paintsil (57.) en een eigen doelpunt van Christophe Lepoint (68.). In de stand neemt Genk de leidersplaats na een dag alweer over van Club Brugge.

Genkt boekt vijfde zege op rij

Het duurde even voor de Genkse motor zich op gang trok in Luik. Pas na het openingskwartier kwamen de Limburgers op snelheid en brachten ze voor het eerst vaart in hun spel. Patrik Hrosovsky zorgde met een afstandsshot voor het eerste doelgevaar van de wedstrijd. Na twintig minuten stak de thuisploeg de bezoekers een handje toe met een handsbal in het eigen strafschopgebied. Kapitein Bryan Heynen besliste echter veel te slap en te centraal op doelman Guillaume Dietsch. De Genkenaren lieten zich niet ontmoedigen door de penaltymisser en brachten bij vlagen erg vlotte combinaties op de mat. Het Genkse overwicht vertaalde zich snel in nieuwe doelkansen. Mike Trésor (30.) mikte zijn vrijschop eerst nog op de paal, maar mocht op het halfuur toch vieren toen hij zijn schot via een deviatie in het doel van Seraing zag belanden. De thuisploeg had grootse moeite om zich in de wedsrtijd te doen gelden en voetbalde voor de rust slechts een grote kans bij elkaar.

KRC Genk kwam niet scherp uit de kleedkamer en liet de beste kansen na de hervatting aan Seraing. Simon Elisor stelde Maarten Vandevoordt op de proef met een lage schuiver.

Iets voor het uur schoot Paintsil (57.) zijn ploeg wakker. Mike Trésor profiteerde optimaal van slordig balverlies bij Seraing en lanceerde de 24-jarige Ghanees, die de kans niet onbenut liet.

Niet veel later ontwikkelde Trésor zich tot held van de avond met zijn tweede van de avond. In de herneming op een schot van Nicolas Castro duwde hij zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen tegen de netten.

Twee minuten later liet Seraing-kapitein Christophe Lepoint (68.) het doek over de wedstrijd vallen met een knullige owngoal.

Leidersplaats

In de stand telt Genk nu 15 punten en neemt het de leidersplaats opnieuw over van Club Brugge, dat twee punten minder heeft.

Seraing telt amper drie punten uit zes wedstrijden bengelt helemaal aan de andere kant van de tabal, op de laatste plek.

Om 18u15 gaat Cercle Brugge tegen Zulte Waregem in eigen huis op zoek naar zijn tweede overwinning van het seizoen. Op hetzelfde moment trappen OH Leuven en KV Oostende hun wedstrijd op gang aan Den Dreef. STVV en KV Mechelen sluiten de wedstrijddag af (20u45.)

Lees ook

Drie goals per wedstrijd: hoe Wouter Vrancken van KRC Genk een doelpuntenmachine maakte