Genk en STVV scoren niet in Limburgse derby

Er is zaterdagnamiddag op de zevende speeldag van de Jupiler Pro League geen winnaar uit de bus gekomen in de Limburgse derby. Na een vermakelijke wedstrijd in de Cegeka Arena hielden KRC Genk en STVV elkaar op 0-0.

Dankzij het gelijkspel komt er een einde aan de vijfvoudige zegereeks van Genk. Met 16 punten staat het op de tweede plaats in de stand op twee punten van leider Antwerp, dat zondag nog Westerlo ontvangt. Sint-Truiden kampeert met 10 punten op de zevende plek in de stand. Ondanks een aangename eerste helft, waarin het spel goed op en neer ging, doken beide ploegen bij de rust zonder doelpunten de kleedkamers in.

Genk toonde zich de best voetballende ploeg, maar gunde zichzelf geen loon naar werken. Onder meer de jonge Bilal El Khannous en Joseph Paintsil mikten hun pogingen langs de verkeerde kant van de paal. Op het halfuur behoedde Robert Bauer de Kanaries voor de achterstand. Met een ultieme reflex haalde hij een bal weg voor de neus van Genkse rechtsachter Daniel Muñoz, die klaarstond om de 1-0 tegen de netten te koppen.

In de tweede helft creëerde Genk opnieuw de beste kansen, maar het kreeg de bal niet voorbij doelman Daniel Schmidt. Paintsil bevond zich in de eerste vijf minuten na de rust tot tweemaal in een scorende positie, maar wrong beide kansen vakkundig de nek om. Naarmate de klok richting het laatste fluitsignaal tikte, verdwenen het tempo alsook de doelkansen uit de wedstrijd.

In het slot van de wedstrijd ontsnapte Genk aan de nederlaag toen het de VAR een doelpunt van Gianni Bruno zag afkeuren wegens buitenspel. Maarten Vandevoordt schudde ook nog een uitstekende parade uit zijn mouw op een schot van Frank Boya.