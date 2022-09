Genk pakt in blessuretijd winst bij Union: 1-2

Racing Genk heeft zondag een late zege geboekt in de topper van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. De Limburgers haalden het met 1-2 bij Union na een late treffer van invaller Ally Samatta (90.+2).

Eerder had Loïc Lapoussin (74.) voor Union een vroege goal van Joseph Paintsil (15.) uitgewist.

Genk (19 ptn) komt door de zege opnieuw naast Club Brugge op de tweede plaats, op vijf punten van koploper Antwerp. Union is zesde, met 13 punten.

Genk begon het best aan de partij en werd na een kwartier spelen beloond. Van der Heyden leed dom balverlies en via Hrosovsky kwam het leer bij Paintsil. Die nam Union-doelman Moris te grazen, 0-1. Genk bleef dreigen, onder meer via Trésor en kapitein Heynen.

Een reactie van Union kwam er pas na een halfuur met een vlam van Lynen, die door Vandevoordt net over doel werd getikt. Vanzeir besloot even later in het zijnet. Voor Genk knalde de ingevallen Castro op de paal. Na een erg intense eerste helft gingen beide ploegen rusten bij 0-1.

Loic Lapoussin, blij met de gelijkmaker. Het volstond niet voor een punt. © Belga

Na de pauze probeerde Union druk te zetten. De ingevallen Eckert Ayensa mikte op het uur voorlangs. Een bal van Vanzeir ging na een flater van Vandevoordt net niet over de lijn. De aanvalsdrift van de thuisploeg kreeg een kwartier voor tijd loon naar werken. Teuma bediende Lapoussin in de zestien en die ramde de bal in het dak van het doel, 1-1.

De partij leek op een gelijkspel te eindigen, maar dat was buiten de ingevallen Samatta gerekend. De Tanzaniaan kopte twee minuten in blessuretijd de 1-2 eindstand tegen de netten. Union bleef met een kater achter.

Eerder op de dag diende Westerlo Anderlecht een nieuwe nederlaag toe (2-1) en behield Antwerp zijn maximum bij Cercle Brugge (0-2). Gent-Zulte Waregem is om 21 uur de afsluiter van de achtste speeldag.