Genk stoomt door zonder Onuachu, Antwerp weet het aanvallend niet meer: dit was speeldag 24

Van de Brusselse Invincibles tot de paars-witte verdediding en van de opluchting van Seraing tot de storm van KV Mechelen. Een overzicht van wat u moet onthouden van afgelopen weekend.

The Invincibles, aflevering 16

Vier doelpunten tegen Zulte Waregem en al de vierde zege op rij over alle competities, Union kon zondagavond met een gerust hart afscheid namen van Dante Vanzeir. De Brusselaars lijken nog steeds dé grootste concurrent voor KRC Genk om de titel met al de zestiende ongeslagen partij op rij. De laatste nederlaag in de compettiewas op 11 september, tegen de leiders uit Limburg. In Europa liep het recenter nog tegen een verliespartij aan, in de Europa League tegen Union Berlin, toen Union zelf al zeker was van de groepswinst.

Onuachu weg? Geen probleem…

Al acht keer was Joseph Paintsil beslissend in 2023, waarmee de Ghanees zijn uitstekende seizoen – het beste uit zijn carrière – gewoon blijft doortrekken. Hij is het bewijs dat je soms geduld moet hebben bij bepaalde spelers vooraleer ze hun volledige potentieel laten zien.

Nadat Paintsil in 2018 voor 3 miljoen naar Limburg kwam, schoot zijn marktwaarde de afgelopen weken omhoog naar 4,5 miljoen euro. Die opwaartse curve zou zich de komende maanden logischerwijs moeten voortzetten, vooral gezien zijn blitzstart in 2023.

In vijf competitiewedstrijden was de flankspeler al acht keer beslissend, met vier goals en evenveel assists. Dat is meer dan de vertrokken Paul Onuachu en de assistenkoning van de Pro League, Mike Trésor, die dit weekend al zijn zestiende beslissende pass gaf. Samen waren de twee mannen slechts betrokken bij 7 doelpunten voor de competitieleiders: drie doelpunten voor de nieuwe spits van Southampton en één goal en drie assists voor de jonge Belg. Genk heeft zijn vorm zeker niet verloren tijdens de winter, vooral omdat Tolu Arokodare, de vervanger van de grote Paul, al na 21 minuten bij zijn debuut wist te scoren tegen KAA Gent.

Antwerpse aanval stokt

Het zat er niet echt aan te komen na de geweldige start van het jaar van Vincent Janssen, Arbnor Muja, Calvin Stengs of Michel-Ange Balikwisha, maar Antwerp heeft al een paar weken een grote aanvallende dip. Het stamnummer 1 wist namelijk al in drie opeenvolgende wedstrijden niet te scoren: twee in de competitie en één in de beker. Zondag legden de Brugse verdedigers Janssen en co het zwijgen op, dankzij man van de match Brandon Mechele. Antwerp zal zich snel moeten herbronnen op aanvallend vlak als het geen terrein wil verliezen op de leiders en met het vooruitzicht van de terugronde in de halve finales van de beker tegen Union, waarin het zal moeten scoren.

Antwerp wist niet te scoren tegen Club, maar kreeg ook geen kansen tegen. © Belga Image

Je kan het glas halfleeg, maar ook halfvol zien. Aan de verdedigende kant was Antwerp zondag namelijk top. Jean Butez, geholpen door de sterke verdediging onder leiding van Toby Alderweireld, hield al voor de twaalfde keer dit sezoen de nul. Daarmee hebben de Antwerpenaren echter nog niet de beste defensie van de competitie, want ook daarin doet Genk het beter (22 tegendoelpunten vs 23), al pakten Maarten Vandevoordt en co nog maar zeven clean sheets.

Standard is onzeker buiten Sclessin

Een punt is beter dan niets, vooral tegen een Cercle Brugge dat het uitstekend doet met een 14/18. Het resultaat weerspiegelt echter de terugkerende moeilijkheden van Standard wanneer het op vijandig terrein moet spelen. De Rouches konden geen enkele van hun laatste vijf uitwedstrijden winnen en verloren er zelfs twee van. Tegen Zulte Waregem op 29 oktober kon Standard voor een laatste keer genieten van een zege buiten Sclessin. De uitbalans is dan ook erg pover, het staat in dat klassement pas op een tiende plek, terwijl het thuis vierde staat.

Anderlecht verdedigt beter

Sinds de komst van Brian Riemer heeft Anderlecht veel meer zekerheid gevonden in zijn achterste linie. De Deen profiteert van de combinatie van het opkomende talent Zeno Debast en Jan Vertonghen, die sinds het WK helemaal bevrijd is. Daarachter heeft Bart Verbruggen zonder moeite de plaats ingenomen van Hendrik Van Crombrugge, die tijdens de vorige mercato niet kon worden verkocht. De Nederlander heeft nu voor de derde keer op rij de nul gehouden, al de vierde onder Riemer (in zeven wedstrijden).

Dit seizoen had Anderlecht nog nooit twee keer op rij een clean sheet gepakt in de competitie, hoewel er in het begin van het seizoen een periode was waarin paars-wit drie keer in vier wedstrijden geen enkel tegendoelpunt kreeg. Het record van drie opeenvolgende clean sheets is al geleden van 6 maart vorig jaar. Daarvoor had de Belgische recordkampioen ook al clean sheets gepakt tegen OH Leuven en KRC Genk.

Jan Vertonghen voelt zich beter en beter bij Anderlecht. © Belga Image

Seraing schrijft (gelukkig) geen geschiedenis

De serie eindigt uiteindelijk na 17 wedstrijden. Dit weekend riep Seraing de enorm lange periode zonder thuiszeges een halt toe door te winnen van OH Leuven. Christophe Lepoint scoorde zijn tweede doelpunt van het seizoen, waarmee een einde kwam aan een droogte van meer dan een jaar. De laatste keer dat de Metallo’s een driepunter konden vieren in eigen huis was op 26 januari 2022. Een eeuwigheid geleden, dus.

De favoriete tegenstander van Vakoun Bayo

Na zes magere maanden bij Watford keerde Vakoun Bayo in de laatste dagen van de wintermercato terug naar Charleroi. Zijn laatste wedstrijd voor de Zebra’s dateerde van 14 mei tegen KV Mechelen en was het ook tegen de Kakkers dat de spits zijn wederoptreden maakte bij de club. De Ivoriaan, die vorig jaar twee keer scoorde en zondag de beslissende assist gaf tegen Malinwa, heeft het duidelijk naar zijn zin tegen de club.

Charleroi redde alsnog een punt uit de brand Achter de Kazerne, ondertussen al de zeven opeenvolgende keer dat de Zebra’s niet wisten te winnen in Mechelen. De laatste keer was op 16 april 2016, toen de ploeg van Felice Mazzù met 2-3 won dankzij doelpunten van Jeremy Perbet, Dieumerci Ndongala en Sotiris Ninis, waarop de toekomstige Gouden Schoenwinnaar van toen, Sofiane Hanni, reageerde met twee treffers. Het record van de Carolo’s op Mechelse bodem is echter niet volledig negatief, want van de laatste zeven ontmoetingen hebben ze er slechts twee verloren.

De storm is terug

Tegen Charleroi sloeg Nikola Storm weer toe met een doelpunt en een assist. Het is de derde keer in vier wedstrijden dat de Mechelse vleugelspeler zo’n cijfers kan voorleggen. Storm, die aan het begin van het seizoen niet echt uit de verf kwam, waarschijnlijk door een zomertransfer die niet doorging, lijkt nu al die overwegingen achter zich te hebben gelaten en is weer de belangrijkste man bij KV Mechelen.