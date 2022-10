Genk verstevigt leiderspositie met winst op Antwerp

Racing Genk heeft zondag de topper van de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League naar zijn hand gezet.

De manschappen van coach Wouter Vrancken wonnen met 1-3 op Antwerp en vergroten zo hun voorsprong in de tussenstand. Genk telt als leider 37 punten, Antwerp is tweede met 33 punten. Paul Onuachu was de held van de middag met twee goals.

Antwerp begon met het meeste initiatief aan de partij, maar een geduldig Genk sloeg na dertien minuten toe. Trésor vond kapitein Heynen in de zestien en die vlamde met een halve omhaal de 0-1 tegen de netten. Zijn treffer werd in eerste instantie afgekeurd voor buitenspel, maar na een tussenkomst van de VAR telde het doelpunt toch, 0-1. Antwerp was van slag en Onuachu miste een reuzenkans op een tweede Genkse treffer.

Het bleek uitstel te zijn. Na 33 minuten kwam de 0-2 toch op het bord. Onuachu kopte na een hoekschop van Trésor de bal via De Laet tegen de netten. Antwerp schoot nu eindelijk wakker en drie minuten voor rust tekende Janssen voor de aansluitingstreffer. De Nederlander profiteerde van mistasten van Vandevoordt en McKenzie bij Genk, 1-2.

Na rust moest Antwerp blijven komen. Op het uur trapte Ekkelenkamp naast, Vandevoordt moest twintig minuten voor tijd een spectaculaire poging van Gerkens wegwerken. Genk had het moeilijk, maar Gouden Schoen Onuachu verloste de Limburgers twaalf minuten voor tijd. De Nigeriaan kopte een voorzet van Trésor, die zijn derde assist van de middag liet optekenen, knap voorbij Butez. Antwerp had geen reactie meer in huis. Het bleef 1-3.