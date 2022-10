Genk walst over Westerlo, Cercle wint nipt bij Seraing

Leider Racing Genk heeft dinsdagavond op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League Westerlo verpletterd met 6-1.

Joseph Paintsil (7.) zette de Cegeka Arena al vroeg in vuur en vlam. Na een slimme loopactie verschalkte de Ghanees Sinan Bolat op assist van kapitein Bryan Heynen. Daniel Munoz bouwde de kloof op het kwartier uit toen hij op de goede plaats stond om een corner binnen te werken.

In een vermakelijke openingsfase schonk Tuur Dierckx (21.) de Kemphanen een levenslijn door een discutabele strafschop om te zetten. Paul Onuachu (32. en 40.) haalde de spanning nog voor de rust uit de wedstrijd door eerst een lage voorzet van Paintsil achter het steunbeen door de benen van Bolat af te ronden en aansluitend een lichte penalty te verzilveren. In de extra tijd van de eerste helft prikte ook Munoz (45.+4) zijn tweede treffer van de avond tegen de netten.

Na de pauze moest Westerlo nog voor het uur de kelk tot op de bodem ledigen toen Nene Dorgeles een rechtstreekse rode kaart incasseerde nadat hij zijn studs op het been van Munoz plantte. Patrik Hrosovsky (79.) nam uiteindelijk de zesde Genkse goal voor zijn rekening in het slot.

De Limburgers verstevigen hun leidersplaats in de Belgische hoogste voetbalafdeling met 34 punten, terwijl Westerlo de top 8 sluit met 19 punten.

Cercle met nipte winst

Op hetzelfde tijdstip deed Cercle Brugge een gouden zaak bij Seraing door er met 0-1 te winnen. Boris Popovic (25.) kroonde zich in het Luikse tot man van de match namens de Vereniging met het enige doelpunt. In een tumultueus slot kreeg Seraing-coach José Jeunechamps nog een rode kaart na een opstootje. Seraing-winger Vagner mocht ook gaan douchen na twee gele kaarten. Cercle klimt naar de twaalfde plaats met 15 punten. Seraing is vijftiende met 11 eenheden.