Genkdoelman Vandevoordt al na dit seizoen naar Leipzig?

Competitieleider Racing Genk dreigt doelman en sterkhouder Maarten Vandevoordt reeds eind dit seizoen kwijt te spelen aan het Duitse RB Leipzig. Vanwege de zware blessure van Leipzig-doelman en aanvoerder Peter Gulacsi is het best mogelijk dat Vandevoordt een jaar vroeger dan verwacht naar Duitsland zal verkassen.

In april vorig jaar bereikten beide clubs een akkoord omtrent een transfer voor Vandevoordt voor medio 2024. ‘In dat akkoord werd opgenomen dat hij eventueel ook al in 2023 de overstap kan maken’, bevestigde Leipzig-sportdirecteur Max Eberl maandag op trainingskamp in Abu Dhabi.

De 32-jarige Gulacsi, de nationale nummer een van Hongarije, liep begin oktober een scheur in de kruisbanden op en ging daarvoor onder het mes. Onlangs volgde er nog een tweede operatie, omdat er een bacterie in zijn knie zat. ‘Een revalidatie na een gescheurde kruisband is nooit eenvoudig, en al zeker niet op die leeftijd. Na de tweede ingreep is het afwachten hoe het herstel zal verlopen.’

Bij Leipzig wordt Gulacsi in doel vervangen door Janis Blaswich. Als reservedoelman werd de Noor Örjan Nyland tot eind dit seizoen aangetrokken. Beide keepers zijn echter respectievelijk 31 en 32 jaar oud en dus niet meteen wisselmogelijkheden voor de toekomst. Een vervroegd vertrek van Vandevoordt richting Leipzig behoort zo tot de mogelijkheden.

De twintigjarige doelman is een jeugdproduct van Genk en kwam op zijn zestiende in de A-kern als eerste doelman. In september 2019 maakte hij zijn officiële debuut in de eerste ploeg, enkele maanden later werd hij met 17 jaar en 287 dagen zelfs de jongste doelman ooit in de Champions League. Intussen is hij al 2,5 seizoenen eerste doelman in de Cegeka Arena, waar hij een van de sterkhouders is. Zo kwam Leipzig hem al snel op het spoor, om vervolgens in april vorig jaar met het Genk-bestuur tot een overeenkomst te komen voor een definitieve overgang.

