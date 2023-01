Globetrotter die nu en dan scoort: wat u moet weten over Anderlechtaanwinst Anders Dreyer

Anderlecht heeft zijn eerste wintertransfer beet met de Deen Anders Dreyer. Wat moet u over hem weten?

Vijfde buitenlandse competitie

Op zijn 24ste heeft Anders Dreyer al heel wat van Europa gezien. Nadat hij werd opgeleid bij het Deense Esbjerg, ging hij al erg snel naar de Premier League bij Brighton. Bij de club van Leandro Trossard kon hij echter geen potten breken en werd hij twee keer uitgeleend. Eerst aan het Schotse St. Mirren, daarna aan Heerenveen bij onze noorderburen. Ook die periodes werden geen succes voor Dreyer, die telkens maar een tiental keer in actie zou komen.

In januari 2020 keerde hij terug naar Denemarken bij topclubs Midtjylland, om daar dan alweer na anderhalf jaar te vertrekken naar het Russische Roebin Kazan. En jawel, ook daar bleef Dreyer niet al te lang, al kwam het deze keer wel door de Russische invasie in Oekraïne. Opnieuw keerde Dreyer terug naar Denemarken, aanvankelijk op uitleenbasis aan Midtjylland dat hem vorige zomer ook overkocht voor 5 miljoen euro. En zo komen we tot de wintermercato van 2022 waarin Dreyer voor een nieuw buitenlands avontuur koos bij Anderlecht en dat voor ‘slechts’ 4,5 miljoen euro.

Koopje?

Heeft Anderlecht een koopje gedaan op de transfermarkt? Die 4,5 miljoen euro is namelijk via een clausule in het contract van de Deen bij Midtjylland, want bij Roebin Kazan was hij nog 7 miljoen euro waard. Bovendien heeft zijn sterke seizoensstart bij de Denen zijn prijskaartje nog wat omhoog geduwd. Dreyer kwam namelijk aan acht goals in zestien competitiewedstrijden plus nog twee in de Europa League.

Dreyer verkeert momenteel dus in grote vorm. Het is nu enkel de vraag of coach Andreas Riemer het potentieel van de Deen er ook uitktijgt en hij geen flop wordt zoals Bubacarr Sanneh en Mustapha Bundu die ook van de Deense topclub overkwamen, maar niet konden overtuigen in het paars-witte shirt.

Brian Priske

Bij Antwerp was het niet veel soeps voor Brian Priske, maar dat was in de periode daarvoor wel heel wat anders bij Midtjylland. Daar overtuigde hij Paul Gheysens en Sven Jaecques van zijn kunnen door de Denen naar de titel te leiden in 2019/20. Een van zijn spelers – al was het maar in de tweede helft van het seizoen – was toen Dreyer. Na een mislukte uitleenbeurt aan Heerenveen mocht hij na januari zijn kunstjes laten zien bij de Deense topclub.

In de reguliere competitie kwam Dreyer echter niet al te ver met slechts twee goals en evenveel assists in zes wedstrijden. In de kampioenenronde, de play-offs, kwam hij aan meer wedstrijden, maar scoorde hij opnieuw maar twee keer en gaf hij vier assists.

Het was echter het seizoen erop dat Dreyer echt indruk maakte in Denemarken met acht doelpunten en evenveel beslissende passes in 31 wedstrijden. De titel werd niet behaald, maar zowel Priske als Dreyer vertrokken uit Denemarken. Eerst de coach naar Antwerp, een paar weken later ook de aanvaller naar Kazan.

Slechts één hattrick

Anders Dreyer is duidelijk geen pure doelpuntenmaker, maar hij is een vleugelspeler die regelmatig het net kan vinden. In zijn carrière zit hij al aan 236 wedstrijden, waarin hij 98 keer scoorde en 50 assists gaf. Met dergelijke statistieken hoopt Anderlecht een speler te hebben die veel van de aanvallende problemen waarmee ze sinds het begin van het seizoen kampen, zal helpen oplossen.

In zijn carrière heeft de Deense vleugelspeler echter slechts één hattrick gescoord, en die kwam niet in de Deense competitie, maar in de Russische. Op speeldag 7 van de Russische Premjer League vorig seizoen tegen FK Ural. Bij het eerste doelpunt rondde hij onder meer een goede bal van een zekere Chvitsja Kvaratschelia af, nu de grote man bij Napoli en al een veelvoud van zijn transfersom waard. Bij Anderlecht hopen ze dat Dreyer hetzelfde lot beschoren is. De paars-witte kassa zal dan erg blij zijn.

