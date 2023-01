Gouden Schoen: Simon Mignolet maakt favorietenrol waar met historische voorsprong

Club Brugge-doelman Simon Mignolet heeft woensdagavond in Antwerp Expo zijn status van topfavoriet waargemaakt en de hoofdprijs weggekaapt op de 69e editie van het Gala van de Gouden Schoen, de bekroning van de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische voetbalvelden.

De 34-jarige Limburger, die Paul Onuachu (KRC Genk) opvolgt, is de zesde doelman op de erelijst en de eerste sinds 1989 toen Michel Preud’homme als sluitstuk van KV Mechelen triomfeerde.

Mignolet won beide stemrondes afgetekend en haalt het met 684 punten in de eindstand ruim voor de Deense middenvelder Casper Nielsen (233 punten), die Union tijdens de zomer verliet voor Club Brugge, en KRC Genk-aanvaller Mike Trésor (163 punten). De Franse Maltees Teddy Teuma (Union/127 punten) en Duitser Deniz Undav (Union, nu Brighton/112 punten) maken de top vijf vol.

Mignolet hield blauw-zwart vorig seizoen overeind in de play-offs, op weg naar een achttiende landstitel, de derde op rij. In de herfst van vorig jaar was hij dan weer de exponent van een vooral in Europa flitsend Club Brugge, dat in de Champions League een pittige groep met FC Porto, Bayer Leverkusen en Atlético Madrid wist te overleven, waardoor het komende maand tegenover Benfica staat in de achtste finales.

Dat een doelman de Gouden Schoen wint is helemaal niet vanzelfsprekend, zeker nadat er sinds 2013 op het gala ook een aparte bekroning voor Doelman van het Jaar is, die Mignolet deze editie met ruim overwicht won. Michel Preud’homme was de vorige doelman die de trofee kreeg en ook de enige ooit die de Schoen twee keer won (1987 en 1989). De overige doelmannen op de erelijst zijn Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) en Jean Nicolay (1963).

Voor Club Brugge is het de eerste bekroning sinds 2019, toen Hans Vanaken met zijn tweede Schoen op rij aan de haal ging. De twee jaren voordien viel blauw-zwart in de prijzen met José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017). Aan die vierjarige heerschappij kwam in 2020 een einde met de Gouden Schoen voor Lior Refaelov, destijds bij Antwerp. Vorig jaar mocht Genk-topschutter Paul Onuachu hem in ontvangst nemen.

