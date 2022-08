Hans Vanaken maakt einde aan transferspeculaties en blijft Club Brugge trouw tot 2027

Hans Vanaken heeft woensdag, op de laatste dag van de zomermercato in het voetbal, een einde gemaakt aan de transferspeculaties omtrent zijn persoon. De spelmaker blijft Club Brugge trouw en ondertekende een nieuw, verbeterd contract tot 2027, zo staat te lezen op de sociale mediakanalen van de West-Vlamingen.

Vanaken is inmiddels bezig aan zijn achtste seizoen bij de Belgische landskampioen en groeide er uit tot een ware clublegende. Premier League-club West Ham United toonde deze transfermarkt opnieuw interesse in de Rode Duivel en wilde de Lommelaar graag komen wegkapen op Jan Breydel, maar tot een deal kwam het uiteindelijk niet.

De aanvallende middenvelder is een van de spilfiguren gebleken in de recente successen van blauw-zwart. Vanaken won onder meer vijf landstitels met FCB en bekroonde zijn sterke prestaties tot twee keer toe met de Gouden Schoen. Bovendien was hij in bijna 350 officiële matchen goed voor meer dan 100 goals en ruim 70 assists. Vanaken telt ook 21 caps bij de Rode Duivels waarin hij vijf keer scoorde.