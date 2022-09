Hasan Cetinkaya, vicevoorzitter Westerlo: ‘Wat mij het meest trof, was de verslagenheid bij de club’

Westerlo speelt opnieuw in 1A, maar de club komt van ver. Knack sprak met Hasan Cetinkaya over de overname en wat hij daar toen aantrof.

Dit is het derde jaar na de overname. In welke staat vond u de club?

Hasan Cetinkaya: Wat mij het meest trof, was de verslagenheid. Er leefde een gevoel dat Westerlo had afgehaakt en dat de beste dagen in het verleden lagen. Het eerste doel was opnieuw leven brengen in het stadion. Winnen is niet genoeg, je moet aantrekkelijk en positief voetbal brengen, zodat de fans weer trots zijn op hun ploeg.

Waarom Westerlo?

Cetinkaya: In het voetbal is alles te koop, zegt men weleens, maar dat is niet waar. Een clubcultuur, een gemeenschapsgevoel: daar staat geen prijs op. Kempenaars zijn warme, vriendelijke mensen. Wij houden van de gemoedelijkheid van deze streek. We troffen er een club met echte voetballiefde, die jammer genoeg was afgegleden. De uitdaging om met zo’n gewonde club geschiedenis te schrijven, prikkelt.

Meneer Octay ziet Westerlo niet als een tussendoortje. Hij heeft hier een woning gekocht, waar hij gasten ontvangt vanuit de hele wereld. Hij wil hier zijn leven opbouwen.

Wil Octay Ercan ooit geld verdienen aan Westerlo?

Cetinkaya: Wie zegt dat je in het voetbal geld kunt verdienen: geloof hem niet. Meneer Octay heeft zakenbelangen in Nigeria, Tsjaad, Turkije, Qatar, Macedonië, Oezbekistan en Indonesië. Hij reist voortdurend tussen die landen: een uitdagend maar stresserend leven. In Westerlo kan hij zijn passie voor voetbal botvieren.

Waarom niet investeren in een Turkse club?

Cetinkaya: Die vraag stelt iedere Turkse journalist. Om iets op te bouwen heb je structuur en stabiliteit nodig. Ik ben een trotse Turk, maar het leven in Turkije is een chaos, en het Turkse voetbal is dat nog meer. Je moet er dag na dag resultaat behalen en in de spotlichten staan. In Turkije kun je niet eigenaar worden van een club: voorzitters worden verkozen, en wie het meest belooft, is aan zet. Om bij de volgende verkiezingen geheid vervangen te worden door de volgende tafelspringer. De onophoudelijke druk van fans, media en politici maakt het onmogelijk om op de lange termijn te werken.

Lees het volledige interview deze week in Knack of in de Plus-zone.