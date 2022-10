Hekkensluiter Zulte Waregem verslaat Anderlecht na bewogen duel: 3-2

In de laatste wedstrijd van de dertiende speeldag heeft hekkensluiter Zulte Waregem RSC Anderlecht, negende in de stand, donderdagavond een 3-2 nederlaag toegediend. In helse weersomstandigheden schonk Zinho Gano in de slotseconden met een rake kopbal de zege aan Essevee.

Anderlecht speelde bijna een half uur met tien, na rood voor Kristian Arnstad.

Zulte Waregem kwam meteen op voorsprong na een knappe kopbal van goalgetter Jelle Vossen op voorzet van Alieu Fadera (5e). RSC Anderlecht leek helemaal de pedalen kwijt toen Lasse Vigen Christensen twee minuten later de paal trof.

De Brusselaars konden voor het eerst echt dreigen via Rode Duivel Jan Vertonghen. Zijn vluchtschot ging maar net naast (20e). Bij een stilstaande fase moest doelpuntenmaker Vossen twee keer de bal van de lijn houden op pogingen van Michael Murillo en Lucas Stassin (29e). Het team van trainer Mbaye Leye reageerde meteen met een schot op de lat van Chinonso Offor.

Goal wordt penalty, rode kaart wordt ingetrokken

Vervolgens kwam scheidsrechter Nicolas Laforge in de spotlights te staan. Fabio Silva scoorde aan de eerste paal na een knappe actie van Murillo. De VAR bekeek de fase en waar aanvankelijk gedacht werd aan buitenspel, bleek er een fout van Timothy Derijck op Silva te zijn gemaakt. Die kreeg vervolgens geel en Silva moest dan maar scoren op strafschop, wat feilloos lukte (39e). In de extra tijd van de eerste helft kreeg Zeno Debast nog bijna rood bij het afschermen van de bal. De VAR trok de rode kaart in.

In de gietende regen kwam Anderlecht even op voorsprong. © Belga

De tweede helft werd gespeeld in gietende regen. De ingevallen Yari Verschaeren (voor Stassin), legde af op Amadou Diawara, die zijn eerste doelpunt voor paars-wit kon scoren (1-2, 55.). Fabio Silva vierde vervolgens zijn tweede doelpunt van de avond, maar liep nipt buitenspel (61.).

Rood blijft rood

Zonder bal in de buurt sloeg Kristian Arnstad met de elleboog Madou Tambedou. Na het bekijken van de beelden kreeg de Noor rood (72). In de gutsende regen werd voetballen bijna onmogelijk. Leye bracht Abdoulaye Sissako in (74.), die goed vijf minuten later bij een hoekschop vrij kon binnenkoppen (81e, 2-2).

Met tien man kon Anderlecht geen echte vuist meer maken. Een vrije trap van invaller Sebastiano Esposito ging ruim naast doel. Hekkensluiter Zulte Waregem deed zelfs het onmogelijke in de extra tijd. Invaller Zinho Gano verzilverde een voorzet van Alessandro Ciranni met de kop (3-2).

In de stand maar heeft Zulte nu evenveel punten als Oostende, Kortrijk en Seraing (11). Felice Mazzu blijft met Anderlecht hangen op de negende plaats, met evenveel punten als Charleroi en STVV.