Het einde van een Brugse reeks en een goaltjesdief bij OH Leuven: 5 cijfers van het afgelopen weekend

De elfde speeldag van de Jupiler Pro League zit erop. Wat moet u onthouden? Een overzicht in vijf cijfers.

12

Het lijkt erop dat Club Brugge dit seizoen de Europese en Belgische wedstrijden moeilijk kan combineren. Zaterdag ontving blauw-zwart één van de teams in vorm, Westerlo. De promovendus had voor de wedstrijd al vijf keer gewonnen en deed er daar nu eentje bij dankzij een twee treffers van spits Lyle Foster (0-2).

Westerlo mag daarvoor ook doelman Sinan Bolat bedanken. Met 12 reddingen en een clean sheet op zijn naam werd de Turkse doelman uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Bij Club zal de nederlaag hard aankomen. Voor het eerst sinds 21 augustus slikte het nog eens een doelpunt in eigen huis, al eindigde de wedstrijd tegen KV Kortrijk toen wel op een 2-1-zege voor de Bruggelingen. Erger nog, Club Brugge had thuis niet meer verloren sinds februari 2022.

🥵 C'était Sinan Bolat Prime ce soir #CLUWES



🧤 12 arrêts

📊 2.37 xG concédés

👟 23 passes réussies

🦶 56 touches de balle

🤿 6 plongeons

🤜 3 relances

🙌 13 récupérations

📝 Note WhoScored: 9.43/10 (MOTM ⭐️) pic.twitter.com/r6EBDWMPid — Ma Pro League (@MaProLeague) October 8, 2022

2

Ploeg in vorm KRC Genk ontving KV Kortrijk op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League. In de laatste vijf confrontaties tussen beide teams bleken twee doelpunten voldoende om de zege mee naar huis te nemen. De traditie werd zaterdag gewoon voortgezet toen Genk met 2-1 won. Gouden Schoen Paul Onuacho scoorde twee keer, maar het was vooral de prestatie van Mike Trésor die erg opviel. De middenvelder was tegen Kortrijk opnieuw van groot belang en is sinds het begin van het seizoen in topvorm. Van de 25 doelpunten die zijn ploeg maakte, was hij bij 11 ervan rechtstreeks betrokken.

Een andere goede statistiek valt op na deze overwinning. De mannen van Wouter Franken hebben dit seizoen nog altijd maar één wedstrijd verloren, op de eerste speeldag in en tegen Club Brugge.

67

Op bezoek bij Zulte Waregem, heeft OH Leuven zich volledig uitgeleefd. 2-5 werd het in het Regenboogstadion. Na de 1-0-achterstand aan de rust, deed Marc Brys de match helemaal kantelen met de inbreng van Mario Gonzalez die een assist gaf en zelf drie keer wist te scoren. Door zijn efficiëntie voor het doel heeft de spits dit seizoen tot nu toe elke 67 minuten een doelpunt gemaakt.

Wat nog maar eens bleek na deze afranseling in eigen huis: Zulte Waregem is dringend op zoek naar goede prestaties achterin. Een clean sheet zat er dit seizoen nog geen enkele keer in. Ondertussen is Essevee ook de eerste ploeg met meer dan 20 tegendoelpunten dit seizoen.

© Belga Image

3

Voor de Waalse fans is het dé derby van het seizoen. Deze zondag reisde Standard niet voor niets naar Charleroi dankzij een gevleide 0-1-overwinning dankzij een owngoal van de Zebra’s. De wedstrijd telde zelfs meer rode kaarten dan doelpunten, al bleek het allemaal wel genoeg voor Standard om opnieuw aan te knopen met een zege. Sterker nog, de Rouches hebben nu voor het eerst sinds 2014 (!) drie opeenvolgende uitwedstrijden gewonnen.

46

Anderlecht zat in een moeilijke situatie voor de trip naar Mechelen dit weekend. Teleurgesteld over de prestaties van het team besloten de fans zelfs te protesteren tijdens de wedstrijd, precies in de eerste twaalf minuten.

🟣⚪️ La Mauve Army appelle au boycott des 12 premières minutes de la rencontre entre Malines et Anderlecht #KVMAND pic.twitter.com/TWTVXk626W — Ma Pro League (@MaProLeague) October 8, 2022

Bij het laatste fluitsignaal was de glimlach en het gevoel van opluchting duidelijk terug te vinden op de gezichten van de Anderlechtspelers en supporters dankzij de 1-3-zege. Een vreugde die vooral te danken was aan het geweldige optreden van Mario Stroeykens. De jonge aanvaller scoorde al na één minuut in de tweede helft zijn eerste treffer voor de Brusselse club en deed er daar later nog eentje bij om de overwinning veilig te stellen.

Het zal Felice Mazzu een boost geven voor de tweede confrontatie tegen West Ham in de Conference League op donderdag.