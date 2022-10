Anderlecht heeft maandag zoals verwacht coach Felice Mazzu aan de deur gezet. De 56-jarige Henegouwer kreeg de bons na de teleurstellende prestatie zondag in de stopgezette Clasico bij Standard. Anderlecht stond er na 63 minuten 3-1 in het krijt toen de wedstrijd definitief gestaakt werd omdat fans van paars-wit het terrein met vuurpijlen bestookten.

‘Aan de basis van die beslissing liggen de resultaten die na 14 speeldagen ver onder de verwachtingen blijven’, zei Anderlecht op haar website over het ontslag van Felice Mazzu. Robin Veldman, de coach van de RSCA Futures in 1B, neemt tijdelijk over als T1, in afwachting van een nieuwe hoofdtrainer.

Mazzu werd deze zomer hoofdcoach van Anderlecht. De Italo Belg maakte de overstap van stadsgenoot Union, waarmee hij twee seizoen lang furore maakte op de Belgische velden. Mazzu leidde de Unionisten eerst naar een titel in 1B om vervolgens vorig seizoen pas in de play-offs te buigen voor Club Brugge. Union werd uiteindelijk vicekampioen.

Tegen Anderlecht won Union in een seizoen tijd liefst vier keer en dat trok de aandacht van het bestuur van paars-wit. Tegen de zin van Union trok Mazzu naar de andere kant van Brussel. Hij werd er de eerste Waalse coach in de clubgeschiedenis en de opvolger van de naar Burnley vertrokken Vincent Kompany.

De seizoensstart bij Anderlecht was nog hoopvol. Mazzu slaagde erin zich met paars-wit te plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Het was van het seizoen 2018-2019 geleden dat Anderlecht nog Europees groepsvoetbal speelde. In de competitie werd gestart met 9/12. Vanaf eind augustus, met de 2-1-nederlaag bij Union, begon het fout te lopen. Anderlecht haalde sindsdien nog maar zeven punten in negen wedstrijden en zakte naar de twaalfde plaats.

Na de late 3-2 nederlaag van donderdag bij Zulte Waregem leek het al moeilijk te zullen worden voor Mazzu. Hij kreeg tegen Standard nog een laatste kans, maar het liep opnieuw fout. Bij een 3-1 achterstand konden de supporters het niet langer aanzien. Ze begonnen het terrein van Sclessin te bestoken met rookbommen, waarna de partij eerst tijdelijk en vervolgens definitief werd stopgezet. In april 2019 werd om dezelfde reden ook al eens een Standard-Anderlecht vroegtijdig afgebroken.

Anderlecht was voor Mazzu de vierde club op het hoogste niveau. Hij was eerder aan de slag bij Charleroi, Genk en Union. In tweede klasse leidde hij ook Tubeke en WS Woluwe.

