Hét probleem bij Standard: wie moet voor de goals zorgen?

Slechts vijf teams creëren meer kansen dan Standard, maar toch staan ze pas negende in gemaakte doelpunten. Standard is wanhopig op zoek naar een killer in de zestien.

We gaan tien jaar terug in de tijd. Op weg naar een titel die voorbestemd leek voor de mannen van Guy Luzon tot alles in duigen viel in de eindsprint van de play-offs, scoorde Michy Batshuayi 23 keer over alle competities heen. Het was meteen ook de laatste keer dat een spits van Standard 20 goals op één siezoen zou maken. Drie jaar later stopten Ishak Belfodil en Orlando Sá op 17 doelpunten, één meer dan Renaud Emond in 2019 en twee meer dan Amallah twee jaar geleden.

Sindsdien lijkt zelfs de grens van tien doelpunten onbereikbaar geworden voor Standardaanvallers. Denis Dragus kwam namelijk vorig seizoen aan zes goals, dit jaar zit hij nog maar aan vier. En de Roemeen is niet eens een basisspeler. ‘Hij heeft het grootste potentieel van iedereen in het team. Maar hij moet meer discipline in zijn spel hebben’, zei Ronny Deila tijdens zijn laatste persconferentie. Ondertussen zijn de andere offensieve wapens van de Rouches stil. Stipe Perica is sinds het begin van het seizoen verre van briljant en Noah Ohio scoorde tegen KV Mechelen dinsdag pas zijn eerste goal avan het seizoen, ook al werd hij al veel gehinderd door blessures. Het ontbreekt Standard aan kwaliteit in de afwerking, zoveel is duidelijk.

Geen afwerkers

De Expected Goals geven geen ander beeld. Hoewel ze vaak worden bekritiseerd voor hun gebrek aan aanvallende creativiteit, hebben de troepen van Deila de zesde beste aanval wat betreft gecreëerde kansen. Met 33,3 xG doet het beter dan Antwerp of Westerlo, die tot de meest productieve ploegen van 1A behoren.

Als we kijken naar de effectief gemaakte doelpunten, vinden we de Luikse club pas terug op een negende plaats, gedeeld met Zulte Waregem, dat vecht tegen degradatie. Tot de topscorers behoren Selim Amallah, die sinds eind september niet meer bij de selectie hoort, en centrale verdediger Noé Dussenne. Beiden vonden de weg naar de netten vaak vanaf de penaltystip, waardoor Standard al zes keer scoorde. Voeg daarbij, volgens Whoscored, vier doelpunten na een stilstaande fase en de balans van doelpunten uit het spel is een onvoldoende.

Het klinkt wat vreemd, omdat Deila met zijn diamantsysteem op het middenveld er net voor wou zorgen dat creatieve spelers als William Balikwisha, Philipp Zinckernagel en nu ook regelmatiger Cihan Canak meer ruimte en tijden hadden om kansen te creëren of af te maken.

Kan de terugkeer van Noah Ohio, die eindelijk scoorde, de problemen oplossen en eindelijk de target spits zijn voor de combinaties in het centrum van het veld, waar Standard meer succes heeft dan op de flanken? Zal Denis Dragus er eindelijk in slagen om alles op een rijtje te krijgen? Of zal Stipe Perica eindelijk zijn vorm van weleer terugvinden en opnieuw die afwerker worden die hij voorheen was? Momenteel scoorde hij namelijk nog maar drie keer ondanks zijn xG van 6,04. Een positief antwoord op deze vragen zal nodig zijn om met een vijfde opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag op de Bosuil te bewerkstelligen en de eindsprint van de reguliere competitie met een boost aan te vatten.