Het thuisprobleem van Anderlecht en het gebroken hart van Mazzù: dit was speeldag 23

Van de Limburgse sneltrein tot de terugkeer van Zinckernagel, van de opluchting bij Club tot een Zweedse reus en van de exen van Mazzù tot het winnende duo van Cercle. Dit moet u onthouden van speeldag 23 in de Jupiler Pro League.

Genk stoomt verder

De ene week lijkt op de andere in Genk. De wedstrijd van zondagavond tegen Seraing was niet de meest uitdagende van het seizoen, maar opnieuw maakten de Limburgers geen fouten. Een droge 4-0 werd het resultaat. Met de dubbel van Paul Onuachu, de goal en assist van Mike Trésor, de pegel van Joseph Paintsil en assists van Bilal El Khannouss en Bryan Heynen, gaven ook de sterkhouders van de ploeg opnieuw present.

Opvallend: in de wedstrijden waarin Mike Trésor minstens één assist gaf, scoorde Onuachu zes keer in totaal. Het is niet de gekste statistiek die we konden vinden, maar als je iedere week het belang van de Genkse sterren moet aantonen, weet je na een tijd niet meer wat je nog kan toevoegen.

Een Zweed schittert in geel en blauw

Dit weekend kondigde Union in een best grappige video de komst van Yorbe Vertessen op huurbasis aan, die het vertrek van Dante Vanzeir naar de Verenigde Staten moet compenseren. Het is maar de vraag of die veel aan de bak zal komen, want in de tussentijd blijft een Zweedse reus het verschil maken bij de Brusselaars. Zaterdag scoorde hij het enige en dus winnende doelpunt tegen Charleroi. Het was zijn vierde doelpunt in de competitie, maar ook zijn derde in zijn laatste drie wedstrijden. De continuïteit na het vertrek van Vanzeir lijkt dus in orde te zijn. En dat zal ook belangrijk zijn, want Union speelt nog op drie fronten.

Gustaf Nilsson lijkt voorlopig niet uit de ploeg te verdwijnen bij Union. © Belga Image

Anderlecht voelt zich niet meer thuis

Ondanks een bemoedigende prestatie tegen Antwerp heeft Anderlecht het moeilijk hebben met in huis te winnen. Gezien de matige offensieve prestaties is dat eigenlijk nauwelijks verrassend. Paars-wit wist voor de tweede keer onder Brian Riemer niet te scoren. Meer nog, het telde zelfs voor de tweede keer in drie wedstrijden geen enkel schot op doel.

Ondertussen is het trouwens al 92 dagen geleden dat de thuisfans nog eens een zege konden vieren van hun club. Van de laatste acht thuisduels won Anderlecht er zelfs maar twee. Verrassend genoeg doet Club Brugge het even slecht. Ze komen echter niet in de buurt van Seraing, dat al meer dan een jaar wacht op een overwinning in het eigen Stade Pairay.

Zinckernagel scoort nog eens

Met de komst van Philip Zinckernagel dacht Standard een goede zet te hebben gedaan op de zomerse transfermarkt. De Deense vleugelspeler verleidde de toeschouwers meteen in de grote zege op Sclessin tegen Club met twee goals. Sindsdien viel Zinckernagel echter erg sterk terug en kwam hij meer in beeld met gele en rode kaarten dan met zijn beslissende acties.

Afgelopen weekend tegen Eupen gaf Zinckernagel zijn tweede assist in tien dagen, maar bovenal vond hij opnieuw de weg naar de netten na 75 dagen droog te hebben gestaan. Zijn goede prestatie leverde de Rouches ook meteen de zege op tegen de Oostkantonners.

Zinckernagel weet weer wat scoren is. © Belga Image

Club kan weer lachen in het Regenboogstadion

Ruud Vormer heeft zondag zijn ex-club geen loer kunnen draaien vanop de tribune. Een sterk Zulte Waregem moest zijn meerdere erkennen in de titelverdediger die opnieuw kon rekenen op Hans Vanaken. De Rode Duivel bezorgde Scott Parker zijn eerste zege met een goal en assist. Zo kwam er ook een einde aan een reeks van zeven opeenvolgende wedstrijden zonder zege. De tweevoudige Gouden Schoen was dit seizoen al bij 11 doelpunten betrokken (7 goals en 4 assists). Het is de zevende keer in acht seizoenen dat bij meer dan tien goals betrokken is in de reguliere competitie. Zijn record staat trouwens op 24 stuks, in het seizoen 2018/19 met 11 goals en 13 beslissende passes. En dat in slechts 30 wedstrijden.

Het Regenboogstadion lijkt een plek te zijn waar Club Brugge zich thuis voelt. In hun laatste 11 bezoekjes aan Waregem won blauw-zwart negen keer en werd het twee keer op een gelijkspel gehouden. Het staat in schril contrast met de 93 dagen zonder zege in het eigen Jan Breydelstadion.

Mazzu en Charleroi bijten tanden stuk op Union

Sinds de terugkeer van Union op het hoogste Belgische podium, heeft Charleroi nog niet gewonnen van de Brusselse ploeg. Erger nog, de Zebra’s konden zelfs nog geen enkele keer scoren, terwijl ze er al negen uit de eigen netten mochten vissen.

Het rapport van Felice Mazzù tegen zijn ex-club is niet veel beter. Zowel op de bank van Anderlecht als nu die van Charleroi verloor het al van de Brusselaars. En zijn eerste wedstrijd bij zijn terugkeer bij Charleroi verloor hij ook al van Anderlecht, die andere ex van hem.

Mazzu vindt het niet zo prettig om tegen zijn ex-clubs te spelen. © Belga Image

Het winnende duo van Cercle

Cercle Brugge versloeg KAA Gent in het slot met 3-2 waardoor het de blauw-zwarte buurt een plaats in de top vier gunde. De mannen van Miron Muslic kunnen rekenen op een zeer efficiënt aanvalsduo, met de Japanner Ayase Ueda en de Togolees Kevin Denkey. In 22 wedstrijden dit seizoen scoorden zij 14 van de 32 doelpunten van Cercle, een bijdrage van 44%. Daarnaast heeft Denkey ook zes assists gegeven dit seizoen. Het is een van de redenen waarom de vereniging mag hopen op een plek in de top acht.

Bätzner, de populaire man aan de kust

KV Oostende deed het bloeden een beetje stoppen door tegen KV Kortrijk een zevende nederlaag op rij te vermijden. De kustploeg had in plaats van de draw ook de volle buit kunnen pakken als Pape Gueye niet 60 seconden voor het einde van de reglementaire tijd gelijk had gemaakt, net nadat de man van de openingstreffer Thierry Ambrose dacht dat het zware werk achter de rug was.

De Fransman werd toen ideaal bediend door Nick Bätzner, een van de enige spelers die bij KVO het hoofd nog wat boven water kan houden. In vijf wedstrijden heeft de Duitser al drie keer het net gevonden, aangevuld met één assist. Hij was betrokken bij 36% van de doelpunten van zijn team tot nu toe dit seizoen (5 doelpunten en 4 assists). Er zal echter wat meer nodig zijn voor KVO om uit de rode zone te geraken.

Om dat te bereiken zullen de Kustboys moeten vertrouwen op een betere verdediging buitenshuis. In 12 uitwedstrijden konden ze namelijk nog niet de nul houden en kregen maar liefst 29 tegendoelpunten te verwerken. Dominik Thalhammer weet al welke grote taak hem de komende weken te wachten staat.