Heynen schenkt Genk de zege in matige topper tegen AA Gent

Racing Genk heeft zondagnamiddag de topper van de negende speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van AA Gent.

Het duel leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, totdat Mike Trésor zich in de laatste minuut van de reguliere speeltijd achter een vrije trap zette en Bryan Heynen ter hoogte van het penaltypunt zijn vijfde competitietreffer van het seizoen tegen de touwen kon knikken. Genk pakte zo in extremis de drie punten en komt daarmee op een totaal van 22 te staan, 5 minder dan leider Antwerp.

The Great Old opende deze speeldag met een 2-1 zege tegen staartploeg Seraing en bleef zo foutloos. Gent parkeert met 14 punten op de vijfde plaats in de Jupiler Pro League en voelt de hete adem van onder meer Union en Standard in de nek.

De Belgische vicekampioen staat zondagnamiddag voor de verre verplaatsing naar Eupen, terwijl Standard zich opmaakt voor de kraker tegen landskampioen Club Brugge, de nummer drie in de stand. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen het kwakkelende RSC Anderlecht en KV Kortrijk.