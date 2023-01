Hoe Brian Riemer Anderlecht naar zijn hand zet

De Deen heeft pas twee officiële wedstrijden achter de rug als coach van Anderlecht, dus het te vroeg om alles te beoordelen. Toch vallen er al wat zaken op waarmee Riemer Anderlecht probeert te veranderen.

Hoewel Anderlecht lang hoopte ex-speler Morten Olsen of de Deense bondscoach Kasper Hjulmand als T1 te strokken, slaagde de club er nooit in een Deense coach naar het Astridpark te lokken. Nochtans speelden er veel Denen ooit voor de Brusselse club en werd onlangs Jesper Fredberg voorgesteld als nieuwe technisch directeur. Die overtuigde Brian Riemer, assistent-coach bij Brentford om de oversteek naar Anderlecht te wagen. Riemer zal ongetwijfeld al gehoord hebben van Anderlecht want tien jaar geleden was hij nog assistent van Ariël Jacobs bij Kopenhagen. En zo lijkt de voetbalwereld een hele kleine te zijn.

‘Ik wil een agressief team zien, met energie, snelheid en kracht’, deed Riemer in zijn eerste dagen op Neerpede zijn manier van spelen al een beetje uit de doeken. ‘Ik wil een team dat onmogelijk te breken is en dat de bal snel kan heroveren. We moeten niet bang zijn om fouten te maken en laten zien dat we graag spelen, we attractief voetbal kunnen spelen en dat we een team zijn waar spelers voor elkaar door het vuur gaan. Met dat opportunisme, die vrijheid en dat zelfvertrouwen wil ik Anderlecht in actie zien komen’, vervolgde Brian Riemer.

Terug naar 4-3-3

Zijn die mooie woorden ook al terug te zien in het spel van Anderlecht, na slechts twee officiële wedstrijden? In de Belgische beker zorgde paars-wit deed het KRC Genk aardig schrikken, ook al verloor het uiteindelijk in de verlengingen. Tegen Charleroi in de competitie had het dan weer een eigen doelpunt van Adem Zorgane nodig om de drie punten te pakken. De derby van komende zondag tegen Union, nog ongeslagen in de vijf Brusselse derby’s sinds de terugkeer op het hoogste niveau, zal een belangrijke eerste test zijn. De Belgische vice-kampioen kwam goed uit de WK-break met een bekerzege tegen KV Oostende en een eenvoudige 3-0 zege, opnieuw tegen de Kustboys, in de competitie.

© Belga Image

Eén ding is zeker in het Lotto Park: het 3-5-2-systeem van Mazzu behoort definitief tot het verleden. Robin Veldman, diens opvolgers maar ondertussen assistent van Riemer, was bij zijn overname in oktober al overgegaan op een 4-3-3. En ook zijn Deense opvolger ging op dat elan verder, met twee veteranen waar zijn voorgangers niet echt op konden rekenen. Adrien Trebel begon verschroeiend aan het seizoen, maar zag zijn opgang gefnuikt door een langdurige blessure. Hij is nu helemaal terug, net als Jan Vertonghen die uitgerust terugkeerde van de trip naar Qatar. De Rode Duivel speelde nog maar enkele maanden voor de Brusselaars, want zijn transfer werd pas in het slot van de zomerse transferperiode afgerond. Onder Mazzu was Vertonghen ook nog niet de Vertonghen die we kennen van bij de nationale ploeg, met veel slordige wedstrijden en matige prestaties.

Verdediging goed, twijfels voorin

In de laatste twee wedstrijden is Vertonghen, samen met een indrukwekkende Zeno Debast, opnieuw de verwachte defensieve leider in de hoofdstad geworden. Zij vormen een goed geheel met nog Amir Murillo op rechts en Moussa N’Diaye op links.

Op het middenveld van Anderlecht vertrouwde Riemer tweemaal op het trio Kristian Arnstad, Yari Verschaeren en Trebel, dezelfde namen die Mazzu had willen opstellen als de Fransman fit was geweest. Tijdens de interimperiode van Veldman kende dat middenveld veel meer veranderingen met onder meer Lior Refaelov die een rijtje naar achteren werd geschoven en ook het duo Theo Leoni en Amadou Diawara die hun kans kregen in het hart van de ploeg. En dan had je nog Majeed Ashimeru die nu en dan nog eens aan spelen toekwam.

Zonder verrassingen staat het vertrouwde trio van Riemer ook tegen Union gewoon terug aan de aftrap. Twijfels zijn er wel rond Yari Verschaeren die zich nog steeds niet kan opdringen bij de recordkampioen. Voorin moeten ook Francis Amuzu, die zijn mindere vorm van voor dit seizoen weer te pakken heeft, en Fabio Silva, die al heel wat maanden droog staat, zich tonen. De Portugees heeft in 615 minuten geen doelpunt gemaakt in de JPL en dat totaal stijgt tot 1.035 minuten als je rekening houdt met alle competities. Het valt nog af te wachten of Refaelov, die in Genk op de rechterflank speelde, of Mario Stroeykens, die in het Zwarte Land aan de wedstrijd begon, de aanvalslinie zal vervolledigen voor het bezoek aan de Brusselse buren.

© Belga Image

Weinig kansen

Tegen Charleroi was paars-wit aanvallend niet erg inspirerend en probeerden ze slechts negen keer hun geluk op doel… zonder ook maar één corner. Alleen het balbezit was enigszins in het voordeel van Brussel, dat moeite had in de combinatie en amper slaagde in een lange bal. De druk was ook minder intens dan tijdens de bekertrip naar Genk, waar Anderlecht de bal steeds hoog op het veld probeerde te recupereren. Riemer wil ook dat Anderlecht verticaler speelt. De ploeg moet zo snel veel mogelijk initiatief nemen, de man aan de bal het leven moeilijk maken en niet aarzelen om naar voren te spelen als het de bal heeft.

Maar het ontbreekt dit team aan een zekere realiteitszin en het vermogen om kansen te creëren, want het kon slechts één keer in twee matchen scoren en dat was dan nog wel een owngoal. ‘in twee wedstrijden slechts één doelpunt gemaakt, en dat kwam van een tegenstander. ‘Daarin moeten we verbeteren’, zei Riemer na Charleroi. ‘Gaandeweg zal dat verbeteren en zullen we elkaars bewegingen meer begrijpen. We hebben genoeg kwaliteit in de kern, dus dat komt wel.’

Wat te doen op de transfermarkt?

De Anderlecht-coach zegt dan wel dat hij tevreden is met zijn ploeg, maar beseft maar al te goed dat er meer kwaliteit nodig is als hij in 2023 wil meedoen met de grote jongens. ‘Ik heb altijd gezegd dat er de basisspelers, de wissels en de fans zijn. Dat illustreert alles waar voetbal eigenlijk over zou moeten gaan. Het gaat niet alleen om de elf starters, het is een heel team’, zei de kaalgeschoren Deen na de zege in Charleroi, waar Benito Raman en Anouar Aït El Hadj met succes waren ingevallen.

Ten eerste heb je het geval van Silva, die niet meer lijkt te kunnen scoren. De uitgeleende Wolves-spits is niet het soort aanvaller dat in het strafschopgebied blijft en een bal die op zijn pad komt koelbloedig afmaakt. Hij is ook niet het soort speler dat fysieke druk uitoefent op de verdediging van de tegenstander. Sebastiano Esposito en Raman hebben in het verleden naast Silva gespeeld, maar hebben nooit overtuigd. Zij moeten op niet al te veel kansen hopen in het Dudenpark. Waar Anderlecht in januari echt naar op zoek moet gaan, is een atletische spits, eentje die als aanspeelpunt kan dienen voor de ploeg waardoor die kan opschuiven. Het wordt echter een moeilijke zoektocht voor sportief directeur Fredberg, want Anderlecht zwemt niet meer in het geld.

Fabio Silva weet al een tijdje het doel niet meer staan. © Belga Image

Ook de linksbackpositie zal versterkt moeten worden. Met de overgang naar drie verdedigers heeft Mazzu Francis Amuzu of Julien Duranville, vleugelspelers in opleiding, vaak ingezet op die positie, maar zij waren niet al te goed in het verdedigende aspect. Sinds de terugkeer naar een viermansdefensie is er een echte linksback nodig. En nadat Sergio Gomez in de zomer nog naar naar Manchester City trok, heeft de ploeg niet bepaald een overschot op die positie.

In de laatste uren van de mercato had de club uit Brussel de jonge Senegalees Moussa N’Diaye overgenomen van Barça B. De 20-jarige, die op het laatste moment werd uitgenodigd voor het WK, waar hij niet speelde, is veelbelovend, maar lijkt nog wat te jong om een heel seizoen op de positie te staan. Daarom had Brian Riemer in de eerste twee wedstrijden waarschijnlijk Hannes Delcroix naar de vleugel geschoven. De blessure van Zeno Debast, gekoppeld aan de blessure van Lucas Liessens en de blamage van Wesley Hoedt, dwong de nieuwe Anderlecht-baas om Delcroix opnieuw centraal te stellen naast Vertonghen, maar ook hij viel nu uit. Een andere optie is Noah Sadiki, maar die zou dan weer op rechts moeten fungeren, zeker als Murillo binnenkort zou vertrekken naar Brazilië. Het wordt nog een spannende maand voor Anderlecht.