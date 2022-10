Jan Vertonghen over malaise bij Anderlecht: ‘Ik voel me zeker mee verantwoordelijk’

Anderlechtverdediger Jan Vertonghen heeft zich kort uitgelaten over de huidige malaise bij zijn club. ‘Ja, ik voel me zeker mee verantwoordelijk’, gaf hij mee en hij voegde eraan toe dat hij het zeker ziet goedkomen: ‘We gaan er samen uitkomen’. Vertonghen deed de uitlatingen in Sint-Niklaas waar hij een nieuw voetbalterreintje van de Belgische voetbalbond inhuldigde.

RSC Anderlecht ontsloeg maandag zijn trainer, Felice Mazzu, na een reeks slechte resultaten. De ploeg staat momenteel twaalfde. Jan Vertonghen vindt dat hij medeverantwoordelijk is voor de crisis. ‘Al ben ik er nog niet zo lang, en dan miste ik ook nog een drietal wedstrijden, toch ben ik onderdeel van de club en voel ik me zeker mee verantwoordelijk.’

De crisis zit diep bij Anderlecht en voorzitter Wouter Vandenhaute waarschuwde maandag dat het zelfs nog slechter kan. Vertonghen is uiteraard niet gelukkig met hoe de zaken lopen bij paars-wit: ‘Zo’n periode maak ik liever niet mee, maar ze hoort ook bij voetbal. We zitten erin en we gaan er samen uitkomen. We hebben een heel goede kern en ik zie het zeker goedkomen’, zo klonk hij nog optimistisch.

Recordinternational Jan Vertonghen huldigde dinsdagavond in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas een zogenoemd Belgian Red Court in. Die voetbalterreintjes zijn een project van de Belgische Voetbalbond. Sint-Niklaas is na Lier de tweede Belgische stad waar een Belgian Red Court wordt geopend. Waregem, Hasselt, Lokeren, Bilzen, Halle en Genk zijn de volgende steden waar er op korte termijn zo’n voetbalpleintje komt. Vertonghen is graag ambassadeur van het pleintje in de stad waar hij geboren is: Sint-Niklaas. ‘Het voetbal moet die maatschappelijke rol opnemen, niet alleen de bond, maar ook de spelers moeten hun steentje bijdragen aan een betere wereld en met dit project doen we dat.’

